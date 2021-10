​Nie kładź tego na kaloryferze! Przez te błędy czekają cię wysokie rachunki

W wielu mieszkaniach już od ponad miesiąca możemy cieszyć się ciepłymi kaloryferami. Niektórzy z nas wykorzystują je do suszenia różnych rzeczy - wilgotnych ręczników lub wyjętych z pralki ubrań. Co więcej, jesteśmy przekonani, że to pozytywne działanie, bo dzięki temu powietrze w mieszkaniu jest lepiej nawilżone.

To prawda - odpowiednie nawilżenie powietrza jest bardzo ważne dla domowników, dzięki niemu trudniej o infekcje w sezonie jesienno-zimowym. Suszenie ręczników na kaloryferze to jednak poważny błąd! Oprócz tego, że jesteśmy narażeni na działanie szkodliwych alergenów, które rozpraszają się po całym mieszkaniu, kaloryfer będzie pracował znacznie mniej wydajnie.

Jeśli szczelnie zasłonimy grzejnik - np. ręcznikiem, ciężkimi zasłonami czy mokrymi ubraniami - możemy pozbyć się na darmo nawet ok. 20 procent ciepła. Wokół kaloryfera powinno być zapewnione swobodnie przepływające powietrze, inaczej grzejnik, zamiast przestrzeni w domu, ogrzeje to, co na nim zawiesimy.

Ponadto jeśli z kolei zasłonimy kaloryfer zasłoną, sprawi to, że w pokoju będzie zimno, bo ciepło z grzejnika zostanie wywiane przez okno, co jest całkowitym marnotrawstwem energii. Powinniśmy więc zawijać zasłony nad grzejnikami - najlepiej zamontujmy nad nimi półki i zawieśmy krótkie zasłony.

Jak wietrzyć mieszkanie, żeby nie zwiększyć wydatków na ogrzewanie?

Do tego, że warto wietrzyć mieszkanie, nie trzeba nikogo przekonywać - bez regularnej wymiany powietrza nie będziemy czuć się dobrze w mieszkaniu, pogorszy się też nasza jakość snu. Jak wietrzyć skutecznie i bez strat energetycznych? Warto pamiętać o prostych zasadach.

Przede wszystkim na kilka minut przed wietrzeniem, zawsze trzeba zakręcić zawory kaloryferów, a odkręcić je dopiero chwilę po zakończeniu wietrzenia - to zdecydowanie poprawia ergonomię. Ponieważ kaloryfery najczęściej są umieszczone pod oknami, będą one grzać intensywniej, kiedy otworzymy okno i temperatura gwałtownie spadnie.

Drugą zasadą jest czas i intensywność wietrzenia. Najlepiej robić to przez maksymalnie 10 minut, ale intensywnie - czyli otworzyć okno na całą szerokość. Największym błędem jest niewielkie uchylanie okien na dłuższy czas. Nie pozwoli to efektywnie wymienić powietrza w pomieszczeniu, ale za to wyziębi ściany i meble, które trzymają ciepło, a więc nie wywietrzymy, ale ochłodzimy mieszkanie. Będziemy więc musieli dostarczyć więcej ciepła, co zaowocuje wyższymi rachunkami za ogrzewanie. Dlatego nie warto też zostawiać otwartych okien, kiedy wychodzimy z mieszkania - to nie zadziała skutecznie. Jeśli dodatkowo zostawimy odkręcone kaloryfery - ogrzejemy budynek... na zewnątrz.

Warto wietrzyć w taki sposób kilka pomieszczeń jednocześnie. Powstały przeciąg sprawi, że wymiana powietrza w mieszkaniu będzie bardziej skuteczna.

Za błędy w ogrzewaniu możemy słono zapłacić

O czym jeszcze należy pamiętać, aby przeżyć sezon grzewczy bez strat w portfelu? Pamiętaj o rozsądnym ustawianiu temperatury w domu. Przegrzewanie mieszkania nawet o jeden stopień sprawia, że koszty ogrzewania rosną. Dlatego zastanów się, jaki jest twój komfort cieplny. W ciągu dnia to powinno być 19-21 stopni, nocą - 18 stopni. Inaczej jest z małymi dziećmi, które potrzebują temperatury o stopień wyższej. Do każdego pomieszczenia podejdź inaczej - w łazience ustaw najwyższą temperaturę, 22-24 stopnie - to pozwoli czuć się komfortowo i uniknąć wilgoci. Warto zainwestować w nowoczesne zawory termostatyczne, które pozwolą precyzyjnie kontrolować ciepło w mieszkaniu.

