Kim była Ella Harper?

Elle Harper, razem z bratem bliźniakiem, przyszła na świat w 1870 roku w Tenessee jako córka Williama Harpera i Minervy Ann Childress. Lekarze już od pierwszych chwil życia wiedzieli, że nie będzie miała łatwo. Dziewczynka musiała się mierzyć z deformacją stawu kolanowego, co spowodowało wyginanie się kończyn do tyłu.



Miała również starsze rodzeństwo — Sallie, Willie i Jessie oraz przyrodniego brata Earla. Razem z rodziną mieszkała w hrabstwie Sumner. Jej matka była gospodynią domową, a ojciec zajmował się hodowlą bydła.



Chociaż reszta rodzeństwa cieszyła się pełnią zdrowia, to jej brat bliźniak Everett zmarł, mając zaledwie trzy miesiące, a ona od razu zaczęła wzbudzać zainteresowanie otoczenia. Za sprawą rzadkiego schorzenia jej anatomia różniła się od innych.



W tamtych czasach za rozrywkę uchodziły "pokazy dziwaków". Ludzie o niezwykłym wyglądzie stawali się popularni jako atrakcje cyrkowe dla ciekawskiej publiczności. Przez to, że Ella wyróżniała się wizualnie, od razu stała się ich największą gwiazdą.



Reklama

Gwiazda cyrku

Ella Harper wiedziała, że nie ma nawet najmniejszych szans, by kiedykolwiek wyzdrowieć. Postanowiła więc wykorzystać swoją niepełnosprawność. Jako 12-latka, w 1882 roku, zaczęła pojawiać się na scenie cyrku — głównie w St. Louis i Nowym Orleanie. Wzbudzała ciekawość widzów, a to sprawiło, że pracę zaproponował jej W.H. Harris, któremu zależało, by jego cyrk charakteryzował się jak najbardziej "dziwacznymi" wystawami.



Instagram Post

Stała się gwiazdą Nickel Plate Circus. Właściciel zaproponował jej gażę w wysokości 200 dolarów tygodniowo. Wbrew pozorom, były to spore pieniądze. Tę kwotę można porównać do dzisiejszych 5 tys. dolarów, które nawet dziś są pokaźną wypłatą. Wtedy to była fortuna.



Mimo że nie mogła narzekać na zarobki, to całkowicie straciła swoją tożsamość. Już nie była Ellą Harper, tylko "The Camel Girl", czyli "Dziewczyną-Wielbłądem". Zaczęto ją porównywać do zwierzęcia, a z czasem prawdziwy wielbłąd zaczął towarzyszyć jej na scenie, dzięki czemu publiczność mogła porównać jej zgięte do tyłu kolana z kończynami większego ssaka.



Powrót do domu

Okazało się, że Ella Harper wszystko zaplanowała. Wiedziała, że pokazywanie swojej odmienności innym przyniesie jej pieniądze. To właśnie dlatego zdecydowała się brać udział w pokazach.

W 1886 roku po czterech latach postanowiła zrezygnować z pracy w cyrku, by pójść do szkoły, zdobyć wykształcenie i zacząć pracę w zupełnie innym zawodzie. O odejściu z cyrku Ella Harper poinformowała widzów za pomocą kart promocyjnych. Wróciła do domu rodzinnego. Zarobione pieniądze z pewnością otworzyły przed nią wiele drzw.

Instagram Post

Musiała zmierzyć się z utratą bliskich osób. W 1890 roku zmarł jej ojciec, a pięć lat później - siostra Willie. Chwilę później Ella Harper stanęła na ślubnym kobiercu. W 1895 roku jej mężem został nauczyciel, Robert L. Savely. Niespełna rok później ich rodzina się powiększyła. Ella Harper urodziła córeczkę Mabel. Jej szczęście nie trwało jednak długo. Po 6 miesiącach dziewczynka zmarła.



Ella i Robert postanowili przeprowadzić się do hrabstwa Davidson. Nadal marzyli o potomstwie, dlatego też zdecydowali się adoptować niemowlę. Małżeństwo nazwało dziewczynkę Jewel Savely. Para jednak znów musiała zmierzyć się z żałobą. Po trzech miesiącach ich pociecha zmarła, a przyczyną najprawdopodobniej była śmierć łóżeczkowa.



"Dziewczyna-Wielbłąd" po latach też zachorowała - na raka jelita grubego. Zmarła 19 grudnia 1921 roku w wieku 51 lat. Została pochowana na cmentarzu Spring Hill w Nashville.



Instagram Post

Czytaj więcej:

Koronawirus w Polsce dzisiaj. Adam Niedzielski podał liczbę nowych zakażeń



Naukowcy próbują odkryć tajemnicę 163 mumii dzieci z klasztoru na Sycylii



Bułgarskie targi żon. Stary zwyczaj i szansa na znalezienie bogatego męża dla córki



Zobacz także: