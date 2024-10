Czym się handluje przy cmentarzach? Znicze potrafią kosztować nawet tysiąc złotych

Koniec października to czas, gdy ruszamy na cmentarze porządkować groby bliskich. Troska o wygląd mogił jest wyrazem naszej pamięci o zmarłych, staramy się więc, by świąteczna oprawa była kunsztowna i odzwierciedlała nasz gust. Popyt na dekoracje nagrobne zaspokajają sprzedawcy, dla których jesienny handel w okolicach nekropolii to najgorętszy okres roku. Sprawdzamy, jakie dekoracje nagrobne królują w tym sezonie.