Czy we Wszystkich Świętych trzeba iść do kościoła?

Święta nakazane to uroczystości liturgiczne, podczas których wierni muszą uczestniczyć we mszy świętej. Zgodnie z kodeksem Prawa Kanonicznego, a konkretnie kan. 1246: "Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wreszcie Wszystkich Świętych". Oznacza to, że Wszystkich Świętych również jest uznane za święto nakazane, wobec czego w rzeczony dzień wierni powinni udać się do kościoła.

Czy niepójście do kościoła we Wszystkich Świętych to grzech? Odpowiedź brzmi – tak. Jeżeli wierny celowo opuści mszę świętą w dniu Wszystkich Świętych, popełnia grzech ciężki. Warto jednak wiedzieć, że zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie archidiecezja.pl: "Opuszczenie Mszy nie jest grzechem, jeśli skłania ku temu ważny powód, jak np. choroba, konieczność opieki nad osobą obłożnie chorą czy niemowlęciem, kiedy jesteśmy w podróży lub przebywamy w miejscu, w którym dotarcie do kościoła jest znacznie utrudnione lub niemożliwe".

Czy we Wszystkich Świętych trzeba iść na cmentarz?

Podczas Wszystkich Świętych, wierni powinni udać się do kościoła na mszę świętą. Czy Katolicy muszą również obowiązkowo pójść na cmentarz? Kościół nie narzuca w związku z tym żadnych reguł, wobec czego wierni nie muszą odwiedzać wówczas grobów. Tak czy inaczej – warto to robić, by pielęgnować pamięć o osobach, które już odeszły.

Niektórzy mogą również zastanawiać się nad tym, czy zaniedbanie grobu to grzech. Jeśli zaniedbanie wynika z lenistwa, to wówczas wierny popełnia jeden z siedmiu grzechów głównych. Dodatkowo, jeśli nie dbamy o miejsce spoczynku ojca lub matki, to wtedy może zostać to uznane za złamanie czwartego przykazania: "Czcij ojca swego i matkę swoją". Wobec tego – tak, zaniedbanie grobu może być grzechem.

Czy praca we Wszystkich Świętych to grzech?

Pozostaje jeszcze kwestia pracy we Wszystkich Świętych. Okazuje się, że może zostać ona uznana za grzech. Wynika to z pierwszego prawa kościelnego, które głosi: “W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych".

Trzeba jednak zaznaczyć, że nie dotyczy to każdego rodzaju prac. Mowa tutaj między innymi o lekarzach, ratownikach medycznych, żołnierzach czy policjantach. Ich praca jest konieczna, ponieważ służy całej społeczności.

