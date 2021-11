Nicole McCurry nie wstydzi się swojego ciała

Nicole McCurry to 24-latka z Glasgow, ktora stała się gwiazdą jednej z platform społecznościowych, jak zaczęło publikować swoje nagrania.

Celebrytka pokazuje na filmikach swoje pełne kształty i to dzięki nim zyskała sporą popularność. Niestety, łączy się to także z pojawieniem się nieprzychylnych komentarzy, które dotyczą wyglądu Nicole:



"Jesteś tak gruba, że umrzesz przed trzydziestką", "promujesz niezdrowy wizerunek ciała", "musisz iść na siłownię - jesteś obrzydliwa" - piszą internauci pod nagraniami i zdjęciami Nicole McCurry.



Ona jednak nie przejmuje się takimi słowami i kocha siebie, taką jaka jest. Zamiast załamywać się kąśliwymi uwagami, Nicole postanowiła walczyć, głównie z mężczyznami, którzy wylewają hejt pod jej nagraniami:



"Zaglądam na strony tych osób i grożę, że powiem ich dziewczynom, jacy naprawdę są. Niektórzy z nich zmieniają się bardzo szybko i przepraszają mnie, ale inni nazywają mnie dziwakiem. Nie obchodzi mnie to" - wyjawia Nicole.



Celebrytka wyjawia, że to głównie panowie zostawiają niemiłe komentarze na jej profilu. Kobiety są zaś wspierające i kibicują jej w rozwoju kariery bez względu na to, jak wygląda.



"Otrzymałam od kobiet prywatne wiadomości, w których pisały, że życzą mi pewności siebie, by nosić bikini na plaży. Więc szkoda, że tylko mężczyźni czują potrzebę znęcania się nad mną" - mówi w rozmowie z "The Sun" Nicole.



Okazuje się, że właśnie taka wspierająca postawa dała Nicole wiele pewności siebie i dzięki temu znalazła mężczyznę, który szanuje ją i podoba mu się to, jak wygląda.



W przeszłości Nicole borykała się z zaburzeniami odżywiania po tym, jak w wieku 49 lat na zawał serca zmarł jej ojciec. Teraz nie chce katować się dietami, bo wie, jak bardzo niekorzystnie wpłynęłoby to na jej psychikę.

