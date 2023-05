Wybór imienia dla dziecka nie jest prosty. Pod uwagę trzeba wziąć wiele aspektów. Kontekst historyczny imienia, tego, jak będzie odbierane zarówno podczas dorosłego życia dziecka, jak i okresu adolescencji i pierwszych lat. Do tego dochodzą własne preferencje, czy sugestie najbliższych. Ostatnim etapem jest dobranie imienia zgodnego z polskimi przepisami.

W Polsce nie ma jednolitych wytycznych prawnych, które systematyzowałyby proces nadawania imieniu dziecka od początku do końca. Każda z propozycji rodziców jest rozpatrywana przez Urząd Stanu Cywilnego indywidualnie. Niekiedy urząd może korzystać też z porady Rady Języka Polskiego i wydanie opinii. Co jeszcze warto wiedzieć?

Reklama

Nadawanie imion w Polsce - zasady. Czy można nazwać dziecko, jak się chce?

Rodzice w Polsce mogą dość swobodnie wybrać imię dla dziecka. Ograniczenia dotyczą sytuacji, gdy imię mogłoby być dla dziecka krzywdzące lub nieadekwatne, czy kontrowersyjne w kontekście ogólnych zasad i norm społecznych. Każdy rodzic powinien wiedzieć, jakich imion nie można nadawać.

Zdjęcie Nadawanie imion w Polsce jest regulowane konkretnymi zasadami / 123RF/PICSEL

Urzędnicy z pewnością odrzucą imiona, które mogłyby utrudnić późniejsze funkcjonowanie maluchowi w społeczeństwie. Nadawanie imion w Polsce jest regulowane następującymi zasadami:

nie może być przyporządkowane do negatywnych postaci. Przykładem są imiona takie jak: Judasz, Kain, Szatan, czy Belzebub

zabronione są też imiona przypisane siłom wyższym: Bóg, Jachwe, Vischna, Chrystus, czy Budda

dziecku nie można nadać imienia takiego samego jak nazwa państwa, miejscowości lub marki, czy przedmiotu: Niemcy, Przechlewo, Drobimex, czy XBOX

nazewnictwo jest też ograniczone o wyrazy pospolite: krzesło, zamek, dach

To nie wszystkie ograniczenia. Rodzice nie będą mogli też nadać imienia odnoszącego się do tytułów szlacheckich, na przykład lorda, damy lub hrabiego. Oprócz tego rodzice mogą zdecydować się tylko na dwa imiona. Ze względu na te reguły nie można nazwać dziecka tak, jak się chce.

Czytaj również: Chciała wyglądać perfekcyjnie na porodówce. Zrobiła to tuż przed porodem. "Szaleństwo"

Ile jest czasu na nadanie imienia dziecku?

Dobrze wiedzieć, że rodzice mają ograniczony czas na nadanie dziecku imienia. Jeśli termin rejestracji noworodka przekroczy 21 dni od chwili wystawienia karty narodzin przez szpital, imię wybierze urzędnik w Urzędzie Stanu Cywilnego, właściwy dla miejsca zamieszkania. W takim przypadku wybór padnie na jedno z najpopularniejszych imion nadawanych w Polsce.

Imię to nie wszystko. Jak wybiera się nazwisko?

Oprócz imienia dziecko musi mieć też przydzielone nazwisko. W przypadku małżeństw procedura jest prosta. Noworodek otrzymuje nazwisko zgodnie z oświadczeniem, które młoda para składała w Urzędzie Stanu Cywilnego: po matce, ojcu lub dwuczłonowe.

Inaczej prezentuje się to w sytuacji, gdy dziecko jest owocem nieformalnego związku. Tutaj działa to analogicznie jak u małżeństw. Jest jednak pewna różnica. Jeśli rodzice nie są w stanie zgodnie określić, jak będzie nazywać się ich dziecko, to podejmuje się decyzję o nadaniu maluchowi nazwiska dwuczłonowego. Gdy ojciec jest nieznany, przypisuje się nazwisko po matce.

Czytaj również: Tak przygotowane szparagi zawsze się udają. Sprawdzone triki

Czy można zmienić imię dziecka później?

Jeśli rodzice zmienią decyzję, to będą mogli nadać inne imię, niż zostało przydzielone w pierwszej kolejności. Muszą wtedy oboje złożyć oświadczenie w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu urodzenia potomka. Należy to zrobić w terminie do 6 miesięcy od momentu narodzenia dziecka.

Zdjęcie Każdy ma prawo zmienić swoje imię / 123RF/PICSEL

W kolejnych latach zmiana imienia dziecka będzie bardziej skomplikowanym procesem. W momencie, gdy potomek osiągnie 13. rok życia, Urząd Stanu Cywilnego postawi wymagania związane z poświadczeniem dziecka. Będzie musiało ono wyrazić oficjalną zgodę na zmianę imienia.

Adopcja dziecka - co z imieniem i nazwiskiem?

W przypadku, gdy ktoś zdecyduje się na adopcję dziecka, będzie mógł zmienić jego imię. Nazwisko jest wtedy przydzielane na podstawie oświadczenia składanego przy ślubie. W momencie przysposobienia, dziecko otrzymuje nowy akt urodzenia. Stwarza to możliwość nadania nowego imienia. Z tego prawa korzysta wielu rodziców adopcyjnych.

Czytaj również:

Tak mówią inteligentni ludzie. 6 zwrotów, których używają na co dzień

Lekarka pokazuje, jak wygląda nikotynowa twarz. "Chcesz być brzydki, to pal"

"Rozrzutna" babcia z Krakowa padła ofiarą oszustwa. Z balkonu seniorki leciały tysiące złotych