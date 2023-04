Lekarka pokazuje, jak wygląda nikotynowa twarz. "Chcesz być brzydki, to pal"

Inteligencja emocjonalna, inaczej EQ lub EI (ang. emotional quotient lub emotional intelligence) to zdolność do rozpoznawania, rozumienia i zarządzania własnymi emocjami, a także emocjami innych osób. To jedna z kluczowych umiejętności, która przekłada się na dobre relacje międzyludzkie. Osoby cechujące się wysoką inteligencją emocjonalną są świadome swoich oraz cudzych emocji, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych.

To, czy mamy wysoką inteligencję emocjonalną, możemy w prosty sposób sprawdzić. W serwisie CNBC Make It pojawiła się lista kilkunastu zwrotów, których używanie świadczy o tym, że mamy doskonałą świadomość własnych i cudzych uczuć. My wybraliśmy kilka z nich.

Jeśli używasz ich codziennie, nawet o tym nie myśląc, prawdopodobnie masz większą inteligencję emocjonalną, niż większość ludzi - czytamy w CNBC Make It.

Autorami listy są Kathy i Ross Petras. Rodzeństwo stworzyło razem wiele docenianych książek dotyczących języka. Współprowadzą również wielokrotnie nagradzany podcast o nazwie "You’re Saying It Wrong" dotyczący historii słów, kontrowersji językowych, gramatyki oraz wszelkich kwestii związanych ze słowami.

6 zdań, które wypowiadają osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej

1. Opowiesz mi o tym więcej?

Takim pytaniem wyrażamy zainteresowanie rozmówcą, a także tym, co i w jaki sposób przeżywa. "Ludzie o wysokiej inteligencji emocjonalnej komunikują się w sposób, który zachęca rozmówców do wyrażania uczuć i opowiadania o swoich doświadczeniach" - twierdzą eksperci.

2. Jak się z tym czujesz lub co o tym myślisz?

Takim pytaniem dajemy rozmówcy znać, że chcemy poznać jego punkt widzenia i jesteśmy ciekawi jego zdania. W ten sposób nie tylko tworzymy bezpieczną przestrzeń do rozmowy i wyrażania własnych odczuć i poglądów, ale również pokazujemy rozmówcy nasz szacunek wobec niego.

3. Co dokładniej masz na myśli?

To proste i krótkie zdanie informuje rozmówcę, że chcemy go lepiej zrozumieć i zachęca go do dostarczenia nam większej ilości szczegółów oraz rozwinięcia swojej wypowiedzi. W ten sposób chcemy lepiej poznać jego intencję i zweryfikować, czy na pewno dobrze je zrozumieliśmy.

4. Rozumiem cię

Brak zrozumienia to częsta przyczyna sporów, a także problemów w relacjach. Każdy chce się czuć zrozumianym. Wymawiając te słowa, przekazujemy rozmówcy, że potrafimy przyjąć jego perspektywę, a także utożsamić się z jego przeżyciami. “Rozumiem cię" to również potwierdzenie tego, że uważnie słuchamy rozmówcy.

5. Przepraszam

Wymówienie tego słowa nie zawsze przychodzi nam łatwo. Jednakże każdy czasem popełnia błędy, a przeprosiny są niczym innym, jak przyznaniem się do nich i wyrażeniem skruchy. Eksperci twierdzą, że "posiadanie zdrowej dawki pokory jest powszechne wśród osób o wysokiej inteligencji emocjonalnej".

6. Macie dobre argumenty. Spróbujmy poszukać wspólnego rozwiązania

To oznaka ważnej umiejętności, jaką jest rozwiązywanie konfliktów. "Wykorzystanie tej frazy, poprzez uznanie odmiennych punktów widzenia, może stanowić pomocną dyplomatyczną strategię podczas rozwiązywania konfliktów" - wskazują eksperci.

