Od czego zależy inteligencja?

Inteligencja to nie tylko rozumienie i wiedza. To również umiejętność wyciągania wniosków, logicznego myślenia i zdolność do radzenia sobie w różnych sytuacjach. Elementem inteligencji jest również umiejętność rozpoznawania emocji innych ludzi i ich współodczuwania. Ten aspekt nazywa się inteligencją emocjonalną i ma duże znaczenie w życiu społecznym.

Badania naukowe dowiodły, że inteligencja nie zależy od wielkości mózgu czy też od jego pofałdowania. Naukowcy wciąż badają ludzką inteligencję, która kryje jeszcze wiele zagadek. Według dzisiejszych naukowych szacunków inteligencja zależy w 50 proc. od genów, w 20 proc. od życia płodowego i w 30 proc. od wpływu środowiska.

Reklama

Czytaj też: Prosty test osobowości. Zadaj rozmówcy jedno pytanie

Co świadczy o wysokiej inteligencji?

Inteligencja obecnie jest oceniana na podstawie testów IQ, które szacują jej iloraz. Testy zawierają szereg zadań obejmujących zdolności przestrzenne, werbalne i matematyczne. Średni iloraz inteligencji to 100 punktów, IQ 130 świadczy o bardzo wysokiej inteligencji, a 69 i mniej to opóźnienie umysłowe.

Zdjęcie IQ 130 świadczy o bardzo wysokiej inteligencji / 123RF/PICSEL

Od ćwierćwiecza jednak stało się jasne, że testy na iloraz inteligencji nie wykazują jej całkowitego obrazu. Szacują one jedynie pewnie zdolności do rozwiązywania zadań. Tymczasem inteligencja to dużo więcej. Ludzie inteligentni potrafią się skupić na najważniejszych zadaniach, pomijając szczegóły. Umieją też szybko ocenić sytuację, w której się znajdują i natychmiast się do niej dostosować. Rozpoznają ludzkie emocje i dostosowują do nich swoje zachowanie.

Przeczytaj: 8 zwrotów, których nie wypowiadają osoby inteligentne. Unikają ich jak ognia

Czy inteligencję widać na twarzy?

Naukowcy przeprowadzili szereg badań, które miały wykazać, czy inteligencję widać na twarzy. Trzeba jednak nadmienić, że badania te opierały się tylko na korelacji poziomu IQ z wyglądem rysów twarzy. A poziom IQ nie jest całkowitym obrazem inteligencji.

Na podstawie tych porównań badacze udowodnili, że poziom inteligencji mierzony przez IQ można ocenić u mężczyzn. W przypadku kobiet jest to niemożliwe. Wynika to z faktu, że kobiety często korzystają z dobrodziejstw medycyny estetycznej, która zmienia kształt twarzy i linię brwi.

Badania naukowców dowiodły, że mężczyźni z wyższym poziomem IQ mają inne rysy twarzy, niż ci z niższym. Wyższy poziom testów IQ często był związany z bardziej delikatnymi rysami twarzy, mniejszym jej owalem i szerzej rozstawionymi liniami brwi. Te korelacje jednak dotyczą tylko inteligencji płynnej i figuralnej. Oznacza to, że związek istnieje tylko między wyglądem twarzy i poziomem inteligencji wynikającej z genów, a nie z wpływu środowiska.

Czytaj też:

Jak sprawdzić, ile odłożyłeś na emeryturę? Zrobisz to w kilka minut

Koty nie znoszą takich ludzi. Sprawdź, czy jesteś na czarnej liście

Paznokcie przestaną się łamać i rozdwajać. Ten patent masz pod ręką