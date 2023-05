Zdaniem profesora Wooda z Wake Forrest University to, w jaki sposób odpowiadamy na wyróżnione przez jego zespół spośród wielu pytanie ujawnia, jakimi jesteśmy ludźmi. Wystarczy, że damy wyraz temu, co myślimy o danej osobie. Jak to działa?

W badaniu, przeprowadzonym przez dr. Dustina Wooda, uczestnicy zostali poproszeni o wyrażenie opinii na temat innej osoby, a naukowcy pracowali nad przeczuciem, że sposób, w jaki dana osoba mówi o kimś innym, może faktycznie wiele powiedzieć o niej samej. Badanie, opublikowane w "Journal of Personality and Social Psychology", składało się z trzech części: w jednej respondenci zostali poproszeni o ocenę pozytywnych i negatywnych cech trzech innych osób.

Reklama

Im bardziej pozytywna była ich reakcja, tym bardziej radośni, entuzjastyczni, kompetentni i stabilni emocjonalnie okazywali się wydający opinię. Natomiast ci, którzy osądzali innych w bardziej negatywny sposób, wykazywali cechy narcystyczne i oznaki zachowań antyspołecznych.

- Ogromny zestaw negatywnych cech osobowości wiąże się z negatywnym postrzeganiem innych - diagnozuje dr Wood. - A prosta tendencja do postrzegania ludzi negatywnie wskazuje na większe prawdopodobieństwo depresji i różnych zaburzeń osobowości.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Rok później dr Wood ponownie skontaktował się z niektórymi z uczestników badania i odkrył, że ich opinie wcale się nie zmieniły. Ci, którzy wcześniej postrzegali innych w pozytywny sposób, pozostali pozytywni, podczas gdy bardziej negatywni respondenci nadal pozostawali negatywni.

Wood dowodzi w tym badaniu, że duży zestaw negatywnych cech osobowości wiąże się z negatywnym postrzeganiem innych. Prosta tendencja do negatywnego postrzegania ludzi wskazuje na większe prawdopodobieństwo depresji i różnych zaburzeń osobowości. Tak więc, następnym razem, gdy znajdziesz się w takiej sytuacji, spróbuj zapytać nowo poznaną osobę, co myśli o osobie, która was sobie przedstawiła. Może to wystarczyć, by od razu lepiej poznać tego człowieka.

To naturalne, że kiedy na naszej drodze staje nowa osoba, wyrabiamy sobie na jej temat jakąś opinię. Chcąc, nie chcąc od razu oceniamy i na podstawie pierwszego wrażenia wyrabiamy sobie o człowieku zdanie. Czy te pierwsze instynktowne opinie mają przełożenie na rzeczywistość? Często nie, możemy przecież trafić na czas, kiedy ta osoba jest zdenerwowana, nie czuje się najlepiej, albo przeciwnie - może sztucznie się podkręcać, pokazując najbardziej pozytywną wersję siebie.

Ludzie zwykle mają tendencję do wychwytywania cech, które rozpoznają w sobie, więc warto pamiętać, że kiedy ktoś opisuje inną osobę, może również opisywać siebie.

Zobacz też:

Jaka emerytura przy zarobkach 3000 brutto? Przykładowe wyliczenie

Na czym mają polegać zmiany w waloryzacji emerytur?