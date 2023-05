Jak sprawdzić, ile odłożyłeś na emeryturę? Zrobisz to w kilka minut

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to program skierowany do osób szukających sposobu na długoterminowe oszczędzanie pieniędzy. Jak sprawdzić ile udało nam się już zgromadzić na naszym koncie? Stan oszczędności można bez przeszkód monitorować przez internet. Oto co należy zrobić.

Zdjęcie Jak sprawdzić ile mam PPK? PPK logowanie. Sprawdź jak to zrobić / 123RF/PICSEL