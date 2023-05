Spis treści: 01 Czego nie znoszą koty? Te zachowania szybko je wystraszą

02 Kogo nie lubią koty? Kocia lista przyzwyczajeń

03 Czego koty nie lubią najbardziej? Takim zachowaniem nie zaskarbimy sobie ich miłości

Czego nie znoszą koty? Te zachowania szybko je wystraszą

Kot nagle stracił humor? Najprawdopodobniej miał do czynienia z sytuacją, która wywołała u niego niepokój. Koty nie lubią przede wszystkim długotrwałego, intensywnego wpatrywania się im prosto w oczy. W kocim słowniku podobne zachowanie wcale nie oznacza bezkresu miłości. Jest raczej ostrzeżeniem, które, jeśli nie przemija, nakazuje przygotowania się do ataku. Wymuszony kontakt wzrokowy mocno zestresuje kota, a taka osoba w przyszłości z pewnością nie będzie jego przyjacielem.

Koty nie polubią się również z leniuchami. Brudna kuweta zajmuje jedno z czołowych miejsc na liście znienawidzonych przez koty rzeczy. Nie zdziwmy się więc, kiedy nasz pupil pedantycznie obwącha niesprzątniętą kuwetę, a następnie, jeśli ta nie zda testu, załatwi potrzebę poza nią. Każda strefa kociego życia wymaga ludzkiego zaangażowania. Człowiek-leń z pewnością nie dojdzie z mruczkiem do porozumienia.

Zdjęcie Czego nie znoszą koty? Te zachowania szybko je wystraszą / 123RF/PICSEL

Kogo nie lubią koty? Kocia lista przyzwyczajeń

Z kotem może nie dogadać się również osoba, którą wręcz rozpiera energia. Kot, w przypadku gwałtownych ruchów człowieka, jak szybkie zrywanie się z kanapy czy bieganie po całym mieszkaniu, staje się płochliwy i ucieka w bezpieczne miejsce. Dlatego też koty nie lubią zazwyczaj towarzystwa dzieci. Nasz pupil może zareagować strachem na szybkie, nieskoordynowane ruchy, a w przyszłości może nawet stronić od osób, które tryskają energią.

Koty mają jednak niekończącą się fantazję, wymagając tego samego od swoich opiekunów. Osoba, która w zabawie z futrzakiem nie wykaże się kreatywnością, nie zapisze się na liście jego ulubionych towarzyszy. Jednocześnie nasz pupil może nie polubić osób, które poświęcają mu zbyt dużo uwagi, robiąc to w nieprawidłowy sposób. Mowa między innymi o głaskaniu. Czas na pieszczoty jest czasem, który wybiera kot. Robi to tylko wtedy, gdy ma na to ochotę. Pamiętajmy, że niezadowolony ucieknie też wtedy, kiedy będziemy głaskać go natarczywie, w miejscach, których nie lubi.

Zdjęcie Jakich ludzi nie lubią koty? Takie zachowania doprowadzają je do szaleństwa / 123RF/PICSEL

Czego koty nie lubią najbardziej? Takim zachowaniem nie zaskarbimy sobie ich miłości

Nie od dziś wiadomo, że koty wręcz nie znoszą świeżego zapachu cytryn, słodkiej mandarynki czy lawendy. Często nie podzielają więc zapachowych upodobań swoich właścicieli. Nie dogadają się z osobami, które nie stronią od drażniących kocie powonienie zapachów.

Wbrew powszechnej opinii koty nie są samotnikami. Każde zwierzę ma co prawda swoje własne potrzeby, dotyczące kontaktu z człowiekiem. Jedne koty stale domagają się pieszczot, podczas gdy innym wystarczy jedynie obecność człowieka w pokoju. Pomimo wszystko - kot pragnie uwagi i towarzystwa. Nie polubi się z osobą, która pozostawi go samemu sobie.

