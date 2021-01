Nie wszystkie marzenia da się spełnić

Niektórzy mówili do niego do niego „prezydencie”, a gazety nazywały go „księciem anarchistów”. To historia człowieka, który chciał zmieniać świat i prawie mu się to udało.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Rewolucyjny projekt



Giorgio Rosa czuł, że znajduje się na życiowym zakręcie. Stracił pracę, nie dogadywał się z rodzicami i porzuciła go narzeczona. Postanowił, że czas na zmiany.



Wpadł na szalony pomysł wybudowania platformy na Riwierze Adriatyckiej, 11 km od wybrzeża, niedaleko Rimini, na obszarze, który nie należy już do Włoch. Ponieważ z zawodu był inżynierem, projekt stworzył sam. Platforma miała mieć 400 metrów kwadratowych i być zawieszona 26 metrów nad poziomem morza.



Wybudował ją z czwórką przyjaciół i robotnikami w pół roku. Rosa ogłosił siebie prezydentem, a wyspę republiką, 1 maja 1968 roku. "Wyspa Róży" miała swój rząd zwany "gabinetem", walutę, język urzędowy - esperanto, pocztę, klub nocny, bar i sklep z pamiątkami. Giorgio zamierzał co roku dobudować jedno piętro, aż do osiągnięcia pięciu kondygnacji.



Powiew wolności



W Paryżu, 1 maja 1968 doszło do zamieszek ulicznych, kiedy przedstawiciele młodego pokolenia wyszli na ulice, żądając lepszego świata. "Wyspa Róży" miała być uosobieniem marzeń o wolności absolutnej. Przypływali tu młodzi ludzie z całej Europy, by poczuć jej powiew. Pierwszym mieszkańcem został Pietro Bernardini, były spawacz, który wcześniej mieszkał na łodzi. Jako barmanka pracowała tu 19-latka, która była w ciąży, ale nie wiedziała, kto jest ojcem jej dziecka.