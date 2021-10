Niebywałe, co robi ta fryzjerka. Nazywają ją mistrzynią radykalnych cięć

Kristina Katsabina to fryzjerka inna niż wszystkie. Przychodzą do niej klientki, które pragną całkowicie odmienić fryzurę. Kristina zawsze proponuje im to samo – bardzo krótkie cięcie. Wąska specjalizacja pozwoliła fryzjerce zdobyć popularność. Niektórzy mówią, że jest mistrzynią metamorfoz. Mają racje?

Zdjęcie Posiadanie długich kosmyków może być uciążliwe. Krótkie włosy są nie tylko modne, ale również wygodne / 123RF/PICSEL