Dorosły człowiek potrzebuje dziennie 200 mikrogramów kwasu foliowego, ale kobiety w ciąży powinny dostarczać organizmowi co najmniej dwa razy większą dawkę. Eksperci z Wielkiej Brytanii wskazują, że kwas foliowy wspiera produkcję zdrowych komórek i materiału genetycznego . Dlatego jego niedobór w pierwszych tygodniach ciąży może doprowadzić do poważnych wad. A te rocznie dotyka ponad 1000 dzieci.

Gdy w organizmie brakuje kwasu foliowego, organizm zaczyna wysyłać jasne sygnały . Ze względu na to, że konsekwencje mogą być naprawdę poważne i podejrzewamy u siebie taki problem, lepiej nie zwlekać z wizytą u lekarza.

Dietetyczka Frankie Phillips w rozmowie z "SurreyLive" podkreśla, że folian jest niezbędnym składnikiem wielu ważnych procesów zachodzących w organizmie. Zwraca uwagę, że istnieje prosty sposób na to, by regularnie uzupełniać jego niedobory.

"Szklanka 100-proc. soku pomarańczowego o pojemności 150 ml jest znanym źródłem kwasu foliowego. To wygodny i niedrogi sposób na osiągnięcie dziennego zapotrzebowania na składniki odżywcze" - przekonuje ekspertka.

Phillips zaleca, by do swojego codziennego menu włączyć żywność i napoje bogate w kwas foliowy. Oprócz soku pomarańczowego, warto sięgać po warzywa liściaste, takie jak szpinak, jarmuż i brokuły. Do posiłków można dodawać rośliny strączkowe, np. groszek, soczewicę, ciecierzycę i fasolę.