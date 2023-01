Niezwykłe znalezisko na Lubelszczyźnie. Może mieć nawet 4 tys. lat!

Zabytkowe znalezisko na Lubelszczyźnie

Pewien mieszkaniec miejscowości Markowicze w gminie Księżpol, powiecie biłgorajskim, zupełnie przypadkiem natknął się na zabytkowy przedmiot na swoim polu - kamienną siekierę. O znalezisku niezwłocznie poinformował Delegaturę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zamościu.

Wstępne oględziny, jakie wykonali, eksperci wykazały, że jest to czworościenna siekiera wykonana z kamienia wołyńskiego o szarawej barwie. Kolor ten jest nietypowy, bowiem mieni się też na innego odcienie szarości i może sprawiać wrażenie pasiastego. Okazało się, że narzędzie jest bardzo starannie wykonane i wygładzone.

Kamienna siekiera sprzed 4 tys. lat

Jak podał portal o2.pl, konserwator zabytków, który badał sprawę - dr Dariusz Kopciowski wyjaśnił, że na podstawie analizy porównawczej można mówić już o czasie, z którego pochodzi siekiera. Jest to najpewniej narzędzie wykonane przez schyłkowo-neolityczną ludność kultury amfor kulistych. Co ciekawe, znalezisko to zapewne pochodzi z połowy trzeciego tysiąclecia przed naszą erą!

Odkrycie tego archeologicznego zabytku jest niemałą sensacją, tym bardziej że znaleziono je na terenie woj. lubelskiego. Zaczęto snuć już domysły, że społeczność, o której mowa zamieszkiwała znacznie większe obszary, niż dotychczas sądzono. Pojawiły się też ciekawe fakty na temat tego regionu Polski.

Odkrycie kolejnego zabytku archeologicznego w powiecie biłgorajskim świadczy, że teren ten nie był pustką osadniczą w pradziejach, jak dotychczas zakładali archeolodzy, ale rozwijało się tu również osadnictwo starożytne. tłumaczy Dariusz Kopciowski

Kamienna siekiera sprzed 4 tys. lat zostanie przekazana do Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, a miejsce, w którym została znaleziona poddane inspekcji konserwatorskiej.

