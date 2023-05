Spis treści: 01 Czy po śmierci małżonka można przejść na jego emeryturę?

02 Kiedy przysługuje emerytura po mężu? Dla kogo renta rodzinna?

03 Nigdy nie pracowałam. Czy dostanę emeryturę po mężu?

Czy po śmierci małżonka można przejść na jego emeryturę?

Wiele kobiet zastanawia się, czy po śmierci małżonka można przejść na jego emeryturę. To istotna kwestia szczególnie wtedy, gdy to właśnie świadczenie męża pozwalało utrzymać rodzinę. Okazuje się, że po spełnieniu określonych warunków, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zacząć wypłacać tak zwaną rentę rodzinną. Jej wysokość nie może być niższa niż kwota najniższego świadczenia, które w 2023 roku wynosi 1588,44 zł brutto.

Jaka jest wysokość renty rodzinnej? Kwota świadczenia jest uzależniona od ilości uprawnionych do niego osób. Wynosi ona:

85% świadczenia zmarłego w przypadku jednej uprawnionej osoby;

90% świadczenia zmarłego w przypadku dwóch uprawnionych osób;

95% świadczenia zmarłego w przypadku co najmniej trzech uprawnionych osób.

Członkom rodziny przysługuje jedno świadczenie, które w razie konieczności Zakład Ubezpieczeń Społecznych dzieli po równo na każdą uprawnioną osobę. W trakcie ustalania wysokości renty rodzinnej ZUS bierze pod uwagę wszystkie świadczenia, po czym ustala wysokość renty według tego najkorzystniejszego.

Oczywiście osoba, po której chce się otrzymać rentę rodzinną, w chwili śmierci powinna mieć prawo do ustalonej emerytury lub innego rodzaju świadczenia (zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, emerytura pomostowa, itp.).

Kiedy przysługuje emerytura po mężu? Dla kogo renta rodzinna?

Wdowa lub wdowiec, którzy chcą skorzystać z renty rodzinnej przysługującej po śmierci współmałżonka, powinni spełnić wymagane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych warunki. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej tej instytucji, osoby ubiegające się o emeryturę po zmarłym małżonku powinny mieć ukończone 50 lat lub nie być zdolne do pracy. Rentę rodzinną dostaną również wtedy, gdy ukończą 50 lat nie później niż 5 lat po śmierci małżonka.

Emerytura po mężu przysługuje także w przypadku posiadania dzieci do lat 16 (lub lat 18, jeżeli uczą się w szkole). Wiek dziecka nie ma znaczenia, jeśli jest ono całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji.

Zdjęcie Renta rodzinna po zmarłym przysługuje również innym członkom rodziny, którzy zostali wymienieni w wymaganiach ZUS-u. / 123RF/PICSEL

Co istotne, prawo do renty rodzinnej przysługuje nie tylko współmałżonkom, ale również:

Dzieciom do ukończenia 16 lat (lub do ukończenia 25 lat, jeżeli się uczą);

Dzieciom niezdolnym do pracy (przed ukończeniem 16 lat lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki);

Wnukom i rodzeństwu, które minimum na rok przed śmiercią zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed ukończeniem 18 lat;

Innym dzieciom, które minimum na rok przed śmiercią zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed ukończeniem 18 lat (z wyjątkiem wychowania i utrzymania w ramach rodzinnego domu dziecka lub rodziny zastępczej).

Warto wiedzieć, że osoby, którym przysługuje renta rodzinna, mogą również liczyć na trzynastkę i czternastkę (za każdym razem jest to jedno świadczenie na wszystkich uprawnionych członków rodziny). Muszą jedynie spełniać warunki wynikające z przepisów.

Nigdy nie pracowałam. Czy dostanę emeryturę po mężu?

Kobiety zastanawiające się, czy dostaną emeryturę po mężu pomimo tego, że nigdy nie pracowały muszą wiedzieć, że taka sytuacja jest możliwa. Trzeba jedynie spełniać wymagane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych warunki. Wówczas można otrzymać świadczenie nazywane rentą rodzinną.

Aby zacząć pobierać świadczenie, niezbędne jest wysłanie odpowiedniego kompletu dokumentów do ZUS-u. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo do zawieszenia lub zmniejszenia renty w przypadku osiągnięcia innych przychodów podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, np. z tytułu zatrudnienia.

Jeżeli przychód przekroczy 130% miesięcznego przciętnego wynagrodzenia, wtedy renta rodzinna jest zawieszana. W przypadku gdy przychód będzie mieścić się w przedziale 70%-130%, to świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia (nie więcej, niż wynosi kwota maksymalnego zmniejszenia (od 1 marca 2023 wynosi ona 675,24 zł).

