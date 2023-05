Zarabiasz 3 tys. zł? Tyle może wynieść twoja emerytura. Zaskakująco mało

Spis treści: 01 Gdzie sprawdzisz, jaką będziesz mieć emeryturę?

02 Jaka emerytura przy zarobkach 3000 zł brutto?

03 Przykładowe wyliczenie emerytury

Gdzie sprawdzisz, jaką będziesz mieć emeryturę?

Wysokość emerytury można obliczyć, korzystając z kalkulatora emerytalnego. Jego nowa wersja pozwala samodzielnie obliczyć świadczenie, a symulacja prowadzona jest na podstawie nowych zasad przyznawania emerytur. Kalkulator emerytalny przeznaczony jest dla tych osób, które świadczenia jeszcze nie pobierają.

Kalkulator emerytalny nie jest podstawą do rozliczeń w rozumienia prawa. Niemniej jednak pozwala obliczyć prognozowaną wysokość emerytury przyznawaną po raz pierwszy. To jednak nie wszystko, ponieważ osobom, które osiągają wiek emerytalny, kalkulator podpowie miesiąc przejścia na emeryturę: bieżący lub urodzin.

Co zawiera kalkulator emerytalny? Otrzymujemy dane o:

stanie konta oraz subkonta w ZUS w momencie przejścia na emeryturę z uwzględnieniem waloryzacji;

kwocie zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne bez składek na OFE i subkonto;

kwocie zwaloryzowanego kapitału początkowego;

kwocie zapisanej na subkoncie.

Jak obliczana jest wysokość emerytury? Prognozowana stawka powstaje w taki sposób, że ZUS dzieli podstawę obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia osób w wieku równym naszemu wiekowi, gdy będziemy przechodzić na emeryturę.

Jaka emerytura przy zarobkach 3000 zł brutto?

Najniższa emerytura 2023 jest rekordowo wysoka. Wskaźnik waloryzacji w 2023 wyniósł 14,8 proc., w związku z czym najniższa emerytura wypłacana od 1 marca 2023 wzrosła do kwoty 1588,44 zł brutto. W porównaniu do roku ubiegłego jest to o 250 zł więcej. Odliczając podatek, minimalna emerytura w tym roku wynosi 1445 zł netto.

Jaka emerytura przy zarobkach 3000 zł brutto? Aby to ustalić, ZUS bierze pod uwagę kapitał początkowy, składki odkładane na koncie ZUS i środki z subkonta OFE. Warto jeszcze nadmienić, że obecnie najniższa krajowa to 3490 zł brutto, natomiast w lipcu 2023 r. osiągnie kwotę 3600 zł brutto. Osoby zarabiające 3000 zł brutto otrzymują więc mniej, niż wynosi najniższa krajowa.

Jaka emerytura przy zarobkach 3000 zł brutto? Stosując absolutne uproszczenia i zakładając, że dana osoba zaczyna pracować w wieku 25 lat, a na emeryturę przechodzi w wieku 60. i dodatkowo rezygnuje z OFE, to stawka emerytalna wynosi 585,60 zł. Przez 35 lat pracy za 3000 zł brutto na koncie taka osoba uzbiera 245 952 zł. Dzieląc ten wynik przez obecną prognozowaną długość życia, emerytura może wynieść ok. 968 zł brutto.

Przykładowe wyliczenie emerytury

Najlepiej swoje obliczenia oprzeć o kalkulator emerytalny. Należy zalogować się na Platformie Usług Elektronicznych na ZUS TUTAJ. Kolejny krok to wybranie w głównym oknie zakładki "Ubezpieczony". W panelu należy wybrać "Kalkulator emerytalny". Do wyboru mamy trzy opcje: "Emerytura na nowych zasadach", "Emerytura na dotychczasowych zasadach" oraz "Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne".

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. powinny wybrać opcję "Emerytura na nowych zasadach". Po wybraniu pojawi się okno "Dane wejściowe". Jak obliczyć swoją emeryturę?