Kiedy napiwek jest obowiązkowy? Sprawdź, by uniknąć niespodzianki

Napiwki w Polsce nie są obowiązkowe. Zdarza się jednak, że bywają one doliczane do rachunku automatycznie w przypadku większych grup — informacja ta zawarta jest w menu, obsługa sygnalizuje to również w czasie dokonywania rezerwacji stolika z wyprzedzeniem.