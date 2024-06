Klienci lokali gastronomicznych lubią komentować zachowanie pracowników podających dania do stolika. Goście kierujący się zasadą "płacę, więc wymagam", nie stosują taryfy ulgowej i oczekują najwyższego standardu obsługi. Każde opóźnienie, pomyłka w zamówieniu, czy brak odpowiedniej uwagi ze strony personelu mogą spotkać się z krytyką i negatywnymi opiniami.

- Pokonferencyjne przyjęcia, często przedłużające się do późnych godzin nocnych były istnym koszmarem. Gwizdanie na kelnerki, niewybredne uwagi i zwracanie się do pracowników na "ty", dym papierosów i rzucanie petów do jedzenia, chociaż w lokalu obowiązywał zakaz palenia, były stałym elementem pracy na nocną zmianę. Tym ludziom wydawało się, że kupili sobie nie tylko jedzenie i drinki, ale i ludzi "usługujących" podczas imprezy. Napiwków też raczej nie dawali, poza panem, który próbował włożyć koleżance banknot dziesięciozłotowy za dekolt — wspomina pani Kasia.