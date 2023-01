Nikt nie wierzy, że ma 57-lat. Oto co robi, aby tak wyglądać

Numer jeden: gól twarz. Tak, po prostu to zrób. Numer dwa: używaj kwasu mlekowego zamiast kwasu salicylowego lub kwasu glikolowego. Jest powód, dla którego to działa na te małe krostki. Pij wodę przez cały dzień (...) Numer cztery: manualne złuszczanie skóry. Ja robę to raz na siedem do dziesięciu dni. Chemiczne środki złuszczające są świetne, ale nie ma to jak manualne złuszczanie twarzy. Numer pięć, i to jest ważne, odprowadzaj płyn limfatyczny ze swojej twarzy (...) To działa! Masuj twarz używając gua sha i odprowadzaj limfę z twarzy. Zrobi to dużą różnicę.

powiedziała Gigi