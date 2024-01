Henk uderzył w Wielką Brytanię

Henk na dobre wdarł się do Anglii i Walii, gdzie dał o sobie znać wiatrem osiągającym w porywach nawet 150 km na godz. i ulewnymi opadami deszczu, powodując również paraliż m.in. na kolei. Stacja BBC poinformowała, że niemal 10 tys. domów w niektórych częściach Anglii nadal nie ma prądu z uwagi na powalone drzewa i zerwane linie energetyczne.

Jaka pogoda czeka nas w Polsce?

I choć w Polsce na szczęście nie spodziewamy się tak ekstremalnej pogody, to jednak już w czwartek w niektórych regionach kraju, na północy i wschodzie, możemy odczuć arktyczne powietrze. Niemal nad całym krajem w czwartek zrobiło się pochmurnie i pada deszcz lub śnieg.

Na północnym wschodzie i w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, okresami także marznący deszcz powodujący gołoledź. W środę na północnym wschodzie intensywne opady śniegu. Temperatura minimalna na północnym wschodzie od minus dziewięciu kresek do zera, na pozostałym obszarze od 1 stopnia Celsjusza do 7 stopni Celsjusza.

Temperatura maksymalna odpowiednio od minus 7 do 0 stopnia Celsjusza i od jednej do dziesięciu kresek na plusie, tylko w piątek na północnym wschodzie od minus 2 stopni Celsjusza do 1 stopnia Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny oraz porywisty, powodujący miejscami na północnym wschodzie oraz w górach zawieje i zamiecie śnieżne - informuje IMGW.

Z kolei w weekend czeka nas duże zachmurzenie i opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu kraju opady mają być intensywne.

"Jest też bardzo dobra wiadomość, ponieważ między przyszłotygodniowym poniedziałkiem a piątkiem nad Europą zacznie się rozrastać wyż, który przyniesie nam dłuższy okres słonecznej, nawet bezchmurnej pogody, na co wszyscy czekamy" - informuje serwis twojapogoda.pl.