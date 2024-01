Nagły atak zimy. IMGW ostrzega

Intensywne opady śniegu i marznące opady to zjawiska, które znacząco utrudnią m.in. warunki drogowe w kilku regionach Polski. Niektóre z wydanych ostrzeżeń będą obowiązywać do czwartku 4 stycznia do godziny 15.

Aktualnie na oficjalnej stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej można zauważyć m.in. ostrzeżenie trzeciego stopnia dotyczące roztopów w powiecie karkonoskim. Alert drugiego stopnia obowiązuje w kilku powiatach leżących w województwie małopolskim m.in. cieszyńskim i nowotarskim.

Regiony leżące w pasie od powiatu bialskiego w województwie lubelskim oraz części Podlasia aż do Pomorza są objęte pomarańczowym alertem przed marznącymi opadami deszczu. Na niektórych z nich dodatkowo pojawią się intensywne opady śniegu. Te zjawiska atmosferyczne doprowadzą do powstania gołoledzi, która znacząco utrudni ruch drogowy.

Zdjęcie IMGW wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu / 123RF/PICSEL

Ostrzeżeniem pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu objęto regiony leżące w pasie od powiatu białostockiego aż do braniewskiego.

Biorąc pod uwagę zmienność pogody, warto na bieżąco sprawdzać obowiązujące alerty.

Prognoza pogody na 3 i 4 stycznia

Jak podaje IMGW, 3 stycznia wystąpi duże zachmurzenie z możliwymi przejaśnieniami. Trzeba się liczyć z deszczem, a także lokalnymi burzami. Prognozy wskazują na pięciocentymetrowy przyrost grubości pokrywy śnieżnej w górach. Na północnym wschodzie od 5 do 10 cm. "Temperatura maksymalna na północnym wschodzie od -6 st. C. do 0 st. C. i na pozostałym obszarze kraju od 1 st. C. na Pomorzu Wschodnim, około 5 st. C. w rejonach podgórskich Karpat, do 10 st. C. na południowym zachodzie" - czytamy na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W czwartek 4 stycznia również prognozowane jest zachmurzenie, deszcz i lokalnie burze. Na północnym wschodzie termometry minimalnie wskażą od -7 do -1 st. C., a na wschodnim Pomorzu od 0 st. C. Nieco cieplej będzie w rejonach podgórskich Karpat. Tam nawet 5 st. C. Na południowym zachodzie do 8 st. C. "Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm na południu kraju. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 6 cm na północnym wschodzie i o 5 cm do 10 cm w górach" - podaje IMGW.

