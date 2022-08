Nowa ulga dla seniorów. Oszczędność do kilku tysięcy złotych

Za sprawą 13. i 14. emerytury Polscy seniorzy mogą liczyć w tym roku na dodatkowy zastrzyk gotówki. Nie są to jednak jedyne udogodnienia, jakie dla najstarszych Polaków przygotował nasz rząd.

Do długiej listy ulg dla emerytów 2022 od lipca bieżącego roku dopisać trzeba również PIT-0 dla seniorów . Mogą z niego skorzystać zarówno ci seniorzy, którzy mają prawo do pobierania świadczeń emerytalnych, jak i tacy, którym nie przysługuje ono jeszcze, pomimo osiągnięcia odpowiedniego wieku.

Co to jest PIT-0 i kto konkretnie może ubiegać się o jego przyznanie? Wyjaśniamy, jakie warunki trzeba spełnić, aby móc cieszyć się dodatkowymi pieniędzmi wolnymi od podatku.

Co to jest PIT-0 dla seniora i komu przysługuje? Nie każdy skorzysta z ulgi dla seniorów

Życie i styl Dodatek do emerytury po 65. roku życia. Te osoby dostaną więcej pieniędzy PIT-0 dla pracujących emerytów jest nową ulgą podatkową, która weszła w życie w ramach tzw. Polskiego Ładu. Zwalnia z konieczności zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i przysługuje osobom, które pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego zdecydowały się na dalszą pracę zarobkową. PIT zerowy dla emerytów to ulga dla seniorów powyżej 65. roku życia, jeśli chodzi o mężczyzn i 60. roku życia, jeżeli mowa jest o kobietach. Są to osoby, które nie pobierają świadczeń, chociaż przysługuje im prawo do:

emerytury lub renty rodzinnej z ZUS,

emerytury albo renty rodzinnej z KRUS,

emerytury bądź renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,

świadczeń przysługujących w związku ze zwolnieniem ze służby mundurowej, albo służby stałej funkcjonariusza,

uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

PIT-0 dla pracujących emerytów. Jakie warunki trzeba spełnić?

Seniorzy, którzy korzystają z PIT zero dla emerytów, pracując, nie mogą jednocześnie pobierać świadczenia emerytalnego z ZUS-u, jednak podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT zwolnione z podatku są przychody nie tylko na podstawie umowy o pracy, ale również środków zdobytych przy prowadzeniu działalności gospodarczej (przy czym tutaj środki są opodatkowane skalą podatkową, 19-procentowym podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych).

Ulga dla seniorów nie dotyczy jednak przychodów:

z umowy o dzieło oraz umów praw autorskich

z zasiłków chorobowych i innych zasiłków ubezpieczenia społecznego

zwolnionych z podatku dochodowego (np. świadczeń z tytułu podróży służbowej czy ZFŚS)

zwolnionych z poboru podatku na podstawie rozporządzenia

Nowa ulga dla seniorów 2022. Zerowy pit dla emerytów to wielka oszczędność

Z podatku zostaje zwolniona kwota przychodu nieprzekraczająca 85 528 złotych w roku podatkowym i dotyczy to sumy wszystkich środków wolnych od podatku w ramach PIT-0.

Trzeba również pamiętać, że do opodatkowanych dochodów ponad limit zastosowanie może mieć kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł/ rok. Zerowy PIT w sumie dotyczy więc przychodu w wysokości 115 528 zł brutto (85 528 zł + 30 tys.).

Zdjęcie PIT-0 dla emerytów to kolejna ulga dla polskich seniorów / 123RF/PICSEL

Jedną z największych zalet ulgi dla seniorów jest elastyczność w korzystaniu z niej. Emeryci mają możliwość ubiegać się o nią np. zaraz na początku przysługiwania im świadczenia emerytalnego, co oznacza, że mogą zdecydować się na pobieranie świadczeń później. Gdy np. wykorzystają już limit zwolnienia z podatku.

Gdzie i do kiedy złożyć pit zerowy dla emerytów? O tym trzeba pamiętać

Osoby, które spełniają powyższe wymagania, w dowolnym momencie mogą złożyć wniosek PIT-0 dla seniorów w swoim miejscu pracy (u płatnika składek).

Pracodawca lub zleceniodawca ma wówczas obowiązek, aby zapoznać się z dokumentami i, jeśli spełnią one wszystkie wymogi formalne, to maksymalnie do miesiąca czasu po złożeniu oświadczenia, ulga dla seniorów powinna zacząć obowiązywać.

Zdjęcie Zerowy PIT przyniesie korzyść emerytom, którzy zdecydowali się pozostać na rynku pracy / Marek Bazak / East News

Jak wypełnić pit zerowy - wzór? Nie ma jednego konkretnego dokumentu

PIT zerowy najlepiej wypełnić na piśmie. Oświadczenie musi zawierać informację, że dana osoba spełnia warunki, aby zastosować ulgę dla seniorów. Nie istnieje jeden konkretny wzór, jak wypełnić PIT zerowy, jednak poniżej zamieszczamy przykład dokumentu, na którym można się wzorować.

Zdjęcie Przykład wniosku PIT-0 dla seniorów / materiał zewnętrzny

Uwaga! Jeżeli zależy nam na tym, aby móc skorzystać z ulgi PIT-0 dla pracujących emerytów, musimy pamiętać o umieszczeniu na dole pit zero druk klauzuli o treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia", ponieważ zastępuje ona pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

