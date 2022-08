Dodatki do emerytury po 65. roku życia to nie tylko 13. i 14 emerytura czy 500 plus dla seniora . Okazuje się, że świadczeń, o których przyznanie mogą wnioskować polscy emeryci i renciści, jest na pęczki. Osoby starsze mogą obniżyć codzienne koszty życia, m.in. ubiegając się o refundację leków czy zniżki w komunikacji miejskiej.

To dopiero początek, a jednak wielu emerytów i rencistów wciąż nie wie o wszystkich ulgach dla seniorów, z których mogą skorzystać. Podajemy więc listę mniej znanych świadczeń oferowanych przez państwo, z których warto skorzystać, aby podreperować swój domowy budżet. Kto może liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki co miesiąc?

Program Mama 4+. to dodatek do emerytury za urodzenie dzieci dla osób, które pobierają świadczenie niższe, niż minimalna emerytura w Polsce. Mogą z niego skorzystać kobiety, które wychowały czwórkę dzieci lub więcej, a także niektórzy ojcowie. Na bonusowe środki mogą liczyć m.in. te osoby, które w związku z macierzyństwem musiały zrezygnować z pracy zarobkowej.

Zdjęcie Z programu Mama 4+ mogą również skorzystać panowie, którzy samodzielnie opiekowali się dziećmi / 123RF/PICSEL

Taki dodatek do emerytury po 65. roku życia może wynosić maksymalnie 1338,44 zł brutto. Panowie również mogą skorzystać z programu Mama 4+, o ile samodzielnie opiekowali się potomstwem z uwagi na to, że matka zmarła lub nie sprawowała opieki nad dziećmi.

Wnioski o to świadczenie można znaleźć w salach obsługi klienta w każdej placówce ZUS, a także na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych . Trzeba również pamiętać, aby do formularza dołączyć m.in. takie dokumenty jak: oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej czy akt zgonu matki dziecka. Ten dodatek do emerytury nie przysługuje osobom, które przebywają za granicą, odbywają karę pozbawienia wolności, albo ich władza rodzicielska jest ograniczona.

Ulgi dla seniorów za pracę w służbach ratowniczych. Jak otrzymać dodatkowe 200 złotych?

O inny dodatek do emerytury mogą ubiegać się osoby, które pracowały w służbach ratowniczych. Dodatkowe 200 złotych do wypłaty dostaną seniorzy, którzy osiągnęli już wiek emerytalny, a w przeszłości pracowali np. w takich instytucjach jak:

Ochotnicza Staż Pożarna,

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Zdjęcie Dodatek do emerytury po 65. roku życia przysługuje osobom, które przez lata pełniły czynną służbę jako ratownicy / 123RF/PICSEL

Wypłata świadczenia za tego rodzaju pracę przysługuje jedynie tym emerytom, który pełnili czynną służbę przez minimum 20 lat w przypadku kobiet lub 25 lat, gdy mowa jest o mężczyznach. Środki zostaną przyznane tylko, jeżeli dana osoba brała udział w akcjach ratowniczych minimum raz w roku.

Do ulg dla seniorów warto zaliczyć również dodatek osłonowy, który został wprowadzony przez rząd specjalnie, aby wesprzeć osoby o najniższych dochodach w dobie rosnącej inflacji i ciągłego wzrostu cen energii elektrycznej.

Z tytułu tego świadczenia socjalnego osoby samotne mogą liczyć na dodatkowe 400 złotych w portfelu i nie jest to kwota objęta podatkiem dochodowym ani podlegająca egzekucji. Dokumenty o dodatek osłonowy można przedłożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania nie później niż do 31 października na piśmie lub drogą elektroniczną.

Kwota, jaką można otrzymać w ramach dodatku osłonowego, jest uzależniona od przychodów w danym gospodarstwie domowym. W skali roku można zatem spodziewać się wypłat nawet do:

400 złotych dla osób o dochodach do 2100 złotych miesięcznie prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe,

600 złotych dla osób o dochodach do 1500 złotych miesięcznie prowadzących dwu lub trzyosobowe gospodarstwo domowe,

850 złotych dla osób o dochodach do 1500 złotych miesięcznie prowadzących cztero, lub pięcioosobowe gospodarstwo domowe,

1150 złotych dla osób o dochodach do 1500 złotych miesięcznie prowadzących sześcioosobowe albo większe gospodarstwo domowe i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

Seniorzy, którzy przekraczają kryterium dochodowe, również mogą ubiegać się o dodatek osłonowy. Obowiązuje tutaj tzw. zasada złotówka za złotówkę, a to oznacza, że wypłacone świadczenie będzie po prostu, niższe o nadprogramową kwotę. Co jednak ważne, minimalna kwota w ramach dodatku osłonowego to 20 złotych.

Nie wolno zapominać o dodatku pielęgnacyjnym, który automatycznie zostaje przyznany osobom po 75. roku życia. Oznacza to, że, aby uzyskać tę ulgę dla seniorów, nie trzeba przedkładać żadnych dodatkowych dokumentów.

Młodsi seniorzy również mogą otrzymywać pieniądze z tego tytułu, jednak tylko, jeśli zostali oni uznani przez lekarza orzecznika z ZUS-u za całkowicie niezdolnych do pracy lub samodzielnej egzystencji. Dodatek pielęgnacyjny na ten moment wynosi 256,44 złote.

Zdjęcie Dodatek pielęgnacyjny automatycznie dostajemy po ukończeniu 75. roku życia / 123RF/PICSEL

