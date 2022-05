Huggy Wuggy podbija świat, zdobywając szturmem serca użytkowników. Niebieski bohater wcale nie jest jednak tak sympatyczny, jak sugeruje to jego imię. Rodzice apelują o interwencję, a policja wydaje konkretne ostrzeżenie. Aż trudno uwierzyć, że mamy do czynienia z bohaterem gry video.

Huggy Wuggy: co to jest?

Huggy Wuggy jest dużą, pluszową postacią z długimi ramionami i nogami. Ma miękkie, niebieskie futerko. Jest uroczy. Do tego nosi jasnoniebieską muszką i zawsze towarzyszy mu charakterystyczny uśmiech. Wygląda sympatycznie i miło. Ale tylko z pozoru. Jeśli przyjrzymy się bliżej, zauważymy jego małe, ostre zęby, zabarwione krwią.

Reklama

Instagram Post

Skąd pochodzi Huggy Wuggy? Wszystko zaczęło się w październiku ubiegłego roku, kiedy na rynek trafiła gra studia MOB Games, zatytułowana Poppy Playtime. Wbrew swojej sympatycznej nazwie, wcale nie jest przeznaczona dla dzieci. Mamy bowiem do czynienia z produkcją z gatunku survival horror, w której trafiamy do opuszczonej fabryki zabawek firmy Playtime Co.

Zadaniem gracza jest sprawdzić, dlaczego przed 10 laty z hurtowni zniknęli wszyscy pracownicy. I wtedy zjawia się on. Huggy Wuggy wcale nie ma przyjaznych zamiarów.

Zobacz również: Przerażająca lalka namawia dzieci do samobójstwa

Huggy Wugg - gra. Upiorne lalki polują na gracza

W grze upiorne lalki polują na gracza, którego chcą przytulić. Nie jest to jednak uścisk Troskliwego Misia, a rozgrywka zamienia się w walkę o przetrwanie. Jeśli skutecznie nie ukryjesz się przed Huggy Wuggy, "przytuli się tak, że razem wydacie ostatni oddech".

Instagram Post

Mimo iż gra przeznaczona jest dla osób powyżej 16. roku życia, zainspirowała wielu do tworzenia treści i filmików. Bez problemu odnajdą je dzieci. Podobnie jak w przypadku Squid Game, niebezpieczna zabawa trafiła już do szkół i na place zabaw.

Zobacz również: "Squid Game": Dzieci naśladują brutalną grę

Niebezpieczna zabawa w Huggy Wuggy

Uczniowie zaczynają naśladować postać z gry, przytulając się mocno i szepcząc do ucha wulgaryzmy lub grożąc morderczym uściskiem.

Instagram Post

W ostatnich tygodniach w sieci coraz częściej można napotkać opinie i ostrzeżenia rodziców, którzy informują, że ich dzieci są przerażone po obejrzeniu materiałów z udziałem upiornego pluszaka. Sky News przytacza historię 31-letniej kobiety, której 3-letni syn usiłował wyskoczyć przez okno po tym, jak zobaczył podobne zachowanie w jednym z materiałów oglądanych przez starsze rodzeństwo. Potem miał powiedzieć, że to żaden problem, później jak Huggy Wuggy umrze i zostanie przywrócony do życia.

Tymczasem Deal Parochial Primary School w hrabstwie Kent opublikowała ostrzeżenie skierowane do rodziców, w którym informowała o niepokojących zachowaniach zaobserwowanych u dzieci. Te miały "odtwarzać grę na placu zabaw, przytulając się mocno i szepcząc sobie do ucha niemiłe rzeczy".

Zobacz również: Niebieski wieloryb i granice odpowiedzialności

***