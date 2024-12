Aż 4 tys. zł świadczenia z ZUS. Od 2025 roku program obejmie kolejną grupę

Od 2024 roku Polacy mogą korzystać ze świadczenia wspierającego, które daje możliwość otrzymania dodatkowych środków finansowych w wysokości od kilkuset do niemal 4000 zł miesięcznie. Świadczenie to jest przeznaczone dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, jednak od 2025 roku program obejmie kolejną grupę osób, a kwoty świadczeń wzrosną. Oto co musimy wiedzieć.