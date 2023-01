Jednak nie wszystkie wizje jasnowidza na najbliższą przyszłość są przerażające. Uważa on, że choć rosyjska agresja na Ukrainę nie zakończy się w 2023 r., uda się ostatecznie uniknąć trzeciej wojny światowej. Jego zdaniem w 2024 r. świat zacznie odchodzić od globalizmu i zwracać się ku zrównoważonemu rozwojowi. Craig Hamilton-Parker uważa, że w najbliższych latach (czyli po 2024 r.) ludzkość odkryje sposób na tworzenie "energii z niczego".



Reklama

Zobacz również: Wizjonerka Aida podzieliła się nowym przesłaniem. „Na wyciągnięcie ręki”

Rodzina królewska w trudnej sytuacji

Brytyjski jasnowidz uważa, że początek rządów Karola III upłynie w spokojnej atmosferze. Król da się poznać jako reformator, dzięki czemu utrzyma między innymi Australię przy brytyjskiej koronie. Jednak mężczyzna dostrzega też "kłopoty z Kamieniem ze Scone". Jest to kamień koronacyjny królów szkockich, który zwrócono w 1996 r. do Edynburga, pod warunkiem że będzie on wypożyczany na koronację królów Wielkiej Brytanii. Zdaniem jasnowidza problemy z Kamieniem Przeznaczenia mogą zwiastować protesty w Szkocji. Zdaniem wizjonera w drugiej połowie roku, po koronacji król Karol przyzna się do depresji.

Natomiast książę Andrzej przejdzie poważne załamanie nerwowe, być może związane ze śmiercią matki. Craig Hamilton-Parker widzi też, jak Karol III odwraca się od brata.

Meghan Markle natomiast zostanie prowadzącą talk-show w stylu Ophry Winfrey. Jej związek z księciem Harrym zacznie się psuć, co ostatecznie doprowadzi do jego rozpadu. To rozstanie głęboko wpłynie na księcia.



Zdjęcie Książę Harry i Meghan Markle / Rex Features/EAST NEWS

Księżna Kate podejmie spontaniczne i wzruszające działanie, które narazi jej życie na niebezpieczeństwo, ale sprawi, że będzie postrzegana jako "nowa gwiazda rodziny królewskiej".

Wizjoner uważa również, że dojdzie do wypadku jednego z członków rodziny królewskiej, który “będzie cierpiał z powodu upadku oraz choroby jednego z królewskich dzieci".



Zobacz również: Meghan Markle wyda wspomnienia. Rodzina królewska już wie, co z tym zrobić

Kim jest Craig Hamilton-Parker?

Craig Hamilton-Parker nazywany jest nowym Nostradamusem, jego przepowiednie okazują się wyjątkowo trafne. Mężczyzna wraz z żoną Jane pracują jako media. Mający dziś 68 lat Craig rozpoczął rozwijanie swoich duchowych zdolności jako dwudziestokilkulatek zainspirowany przez astrologa Nadiego w Indiach.

Zobacz również: Krzysztof Jackowski o nadchodzących miesiącach. "2023 będzie rokiem wstrząsu"