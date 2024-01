Katarzyna Bosacka na Instagramie

Życie i styl Po roku zrobiła identyczne zakupy. Ile zapłaciła? Ostateczna kwota zaskakuje Katarzyna Bosacka należy do grona aktywnych użytkowników mediów społecznościowych. To właśnie za ich pomocą dzieli się z internautami wiedzą z zakresu zdrowego odżywiania i świadomego robienia zakupów. Chętnie porusza tematy związane z analizą składów, zwraca uwagę na składniki, których lepiej unikać i robi to na przykładzie ulubionych produktów Polaków.

Tym razem influencerka postanowiła skupić się na plastikowych nakrętkach, które od pewnego czasu są przytwierdzane do opakowania. Katarzyna Bosacka zaznaczyła, że niektórzy nie są z tego faktu zadowoleni. Wśród wad znalazło się m.in. ciężkie odkręcanie i zakręcanie, a co za tym idzie, ryzyko rozlania napoju.

Nakrętki przymocowane do butelek. Skąd ten pomysł?

Katarzyna Bosacka wyjaśniła, że nowe rozwiązanie dotyczące nakrętek jest związane z unijnymi przepisami mającymi na celu ochronę środowiska, które wejdą w życie 1 lipca 2024 roku. Chociaż dyrektywa zacznie obowiązywać za kilka miesięcy, wielu producentów już się do niej dostosowało. "Celem wprowadzenia tego przepisu jest redukcja ilości odpadów plastikowych w środowisku. Nakrętki plastikowe stanowią aż 10 proc. wszystkich odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, często trafiając do kosza i zanieczyszczając nasze naturalne środowisko" - czytamy na Instagramie.

Katarzyna Bosacka podkreśla, że przytwierdzanie nakrętek do butelek i kartonów z napojami ma sens, mimo że konsumenci nie do końca są do tego przekonani. "Nakrętki to jeden z tych odpadów, który najczęściej znajduje się w naturze — a tam szkodzi życiu wielu zwierząt, które przypadkiem je połykają" - dodaje.

