Długi weekend w marcu. Wolne zacznie się już w czwartek

Kiedy zaczynają się ferie zimowe?

Uczniowie przed świętami Bożego Narodzenia ostatni raz w szkole pojawili się 22 grudnia. Ich przerwa świąteczna trwała 10 dni i do szkolnych ławek wrócili dopiero 2 stycznia.

Jak się okazuje, wielu już teraz z niecierpliwością wyczekuje kolejnych wolnych dni. Przed nimi trwające dwa tygodnie ferie zimowe. W 2024 roku to uczniowie z województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego jako pierwsi skorzystają z zimowego wypoczynku. Ich ferie potrwają od 15 do 28 stycznia.

Od 22 stycznia do 4 lutego ferie zimowe będą trwały na terenie województwa podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego, z kolei okres od 29 stycznia do 11 lutego to czas ferii zimowych dla uczniów z województwa lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego oraz śląskiego.

Ostatni termin ferii zimowych wypada od 12 do 25 lutego i dotyczy uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Dni wolne od szkoły w marcu. Kiedy wypada długi weekend?

Uczniowie mogą liczyć na długi weekend już w marcu, a wszystko to przez Wielkanoc. Wiosenna przerwa świąteczna zacznie się już 28 marca i potrwa do 2 kwietnia. To oznacza, że uczniowie zaczną wolne w czwartek, a do szkół wrócą dopiero w następną środę.

Kolejny długi weekend to majówka, a tuż po niej trzy dni wolnego od 7 do 9 maja dla uczniów szkół średnich ze względu na egzamin maturalny, do którego podchodzą najstarsze roczniki.

Podobnie będzie w przypadku uczniów szkół podstawowych ze względu na egzamin ósmoklasisty. W tym roku termin ustalono na 14-16 maja.

W maju wypada również Boże Ciało. 30 dzień tego miesiąca będzie więc dniem wolnym. Za decyzją dyrektora placówki 31 maja również może zostać ogłoszony dniem bez zajęć, a to oznacza kolejny długi weekend.

