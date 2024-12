Mandarynki są przede wszystkim bardzo dobrym źródłem witaminy C oraz witaminy A . Te naturalne przeciwutleniacze odgrywają ogromną rolę w procesach odpowiedzialnych za budowanie odporności organizmu , poprawiają kondycję skóry , hamują starzenie się organizmu, neutralizując działanie wolnych rodników . Ponadto wspomniana witamina C poprawia i zwiększa wchłanianie żelaza .

Mandarynka jest owocem niskokalorycznym, ponieważ jedna, średniej wielkości mandarynka zawiera ok. 30 kcal. Co istotne - spożywanie tych owoców nie powoduje gwałtownego skoku glukozy we krwi.