Mandarynki - skarbnica witamin i minerałów. Włącz do codziennej diety

Mandarynki, podobnie jak inne owoce cytrusowe, są bogate w witaminę C, która wzmacnia odporność organizmu, szczególnie w sezonie zimowym. Oprócz tego zawierają cenne składniki mineralne, takie jak potas, wapń, magnez czy żelazo, a także przeciwutleniacze, które wspierają kondycję wzroku i chronią przed działaniem wolnych rodników.



Wyjątkową substancją obecną w mandarynkach jest nobiletyna - flawonoid, który pomaga zapobiegać gromadzeniu się tłuszczu w wątrobie, obniżając ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 i miażdżycę. Owoce te dostarczają także błonnik, który wspomaga pracę układu trawiennego, oraz kwas foliowy, ważny dla prawidłowego funkcjonowania mózgu.



Średnia mandarynka zawiera około 29 kalorii, co czyni ją doskonałym wyborem dla osób dbających o linię. Niski indeks glikemiczny sprawia, że owoc ten nie powoduje gwałtownych skoków cukru we krwi.