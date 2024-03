Ochronią przed chorobami, przyniosą bogactwo. Popularne przesądy wielkanocne

Wielkanoc to wyjątkowy czas pełen tradycji i zwyczajów, a także przesądów, które towarzyszą nam w tym okresie. Choć wiele osób w nie nie wierzy, to jednak warto pamiętać o tych najważniejszych i nie wyśmiewać, lecz traktować z przymrużeniem oka. Jakie są najpopularniejsze przesądy wielkanocne ?

Pieniądze mogą też przyjść do nas w inny sposób. Po poświęceniu palmy należy podejść z nią do każdego zakamarka w naszym domu i trzykrotnie uderzyć we wszystkie kąty. Palmę trzeba potem zachować do następnych świąt i wtedy ją spalić. Natomiast gdy pogładzimy nią zwierzęta, będą one zdrowo rosły.