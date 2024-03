Wielkanoc to czas świątecznych tradycji i radości związanej ze spotkaniami z bliskimi, a także okazja do stworzenia wyjątkowych stylizacji, które podkreślą naszą elegancję i urodę. Dla kobiet 50+ ważne jest znalezienie fryzury - nie tylko modnej, ale również optycznie odmładzającej. Jakie upięcia sprawdzą się najlepiej?

Kok to ponadczasowa fryzura, która zawsze wygląda stylowo i elegancko. Możesz wybrać klasyczny kok, wygładzony i idealnie upięty albo bardziej swobodny i romantyczny. Również do ciebie należy wybór miejsca jego upięcia - na czubku głowy lub nisko, tuż nad karkiem.

Z kolei jeśli jeszcze przed świętami wybierasz się do fryzjera i myślisz o podcięciu włosów, postaw na zawsze modnego boba . To kolejna elegancka i kobieca fryzura, która doskonale sprawdzi się na Wielkanoc, którą warto połączyć z falami dodającymi objętości i lekkości oraz optycznie wysmuklającymi twarz.

Do wyboru jest klasyczny bob, który sięga do linii żuchwy lub nieco dłuższy, sięgający do linii ramion. Ta uniwersalna fryzura doskonale pasuje do różnych typów twarzy i rodzajów włosów.