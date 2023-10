Spis treści: 01 Od 1 listopada wielka zmiana dla seniorów. Oto nowa forma wsparcia

02 Kto może świadczyć usługi sąsiedzkie?

03 Samotność wśród seniorów. "Znikają w czterech ścianach"

Usługi sąsiedzkie to nowa forma usług opiekuńczych, którą wprowadza nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Pod koniec września na antenie TVP Info mówiła o niej Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Zdjęcie Usługi sąsiedzkie mają pomóc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych seniora / 123RF/PICSEL

To nowa forma wsparcia skierowana przede wszystkim do osób starszych, które potrzebują np. pomocy przy sprzątaniu domu czy mieszkania albo podczas robienia zakupów. To czynności, które jeszcze nie wymagają pomocy wykwalifikowanej opiekunki lub opiekuna. Maląg wyjaśniała, że "to forma wsparcia, którą na zlecenie samorządów będą mogły wykonywać osoby mieszkające blisko". Zwróciła też uwagę, że są to usługi o charakterze "niespecjalistycznym".

- Usługi sąsiedzkie będą mogły świadczyć osoby mieszkające blisko osoby potrzebującej wsparcia, wykonywać na zlecenie samorządów, będzie podpisana umowa. Środki zabezpiecza budżet państwa, przeznaczamy na ten cel 30 mln zł. To nie są specjalistyczne usługi, ale np. zrobienie zakupów - cytuje wypowiedź minister Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Usługi sąsiedzkie mają pomóc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych seniora, zapewnić podstawową opiekę w kwestii pielęgnacji i higieny, jak i dbać o kontakt seniora z innymi (oczywiście w zależności od jego potrzeb).

Organizatorem usługi sąsiedzkiej może być gmina lub wskazana przez nią firma. To gmina będzie ustalała szczegółowe warunki korzystania z nowego świadczenia.