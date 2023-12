Czy będzie 13. i 14. emerytura 2024? To już pewne

Według zapowiedzi, 2024 rok będzie przepełniony zmianami w strefie emerytur. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, w nowym roku wypłacone mają zostać między innymi 13. i 14. emerytury.

Dodatkowe roczne świadczenia pieniężne po raz pierwszy wpłynęły na konta seniorów przed trzema laty. "Trzynastka", wypłacana osobom uprawnionym do otrzymywania emerytury lub renty, wpływała na konto na przełomie marca i kwietnia. Dwa lata temu na konta seniorów wpłynęła również pierwsza "czternastka". Celem obu dodatków jest wsparcie materialne emerytów i rencistów.

Premier Donald Tusk ogłosił już, że w budżecie są pieniądze na takie programy socjalne, jak 800 plus, czy właśnie wspomniane dodatki dla emerytów. "800 plus - jest finansowanie, są pieniądze w budżecie, będzie wypłacanie. 13. i 14. emerytury będą wypłacane, są na to środki w budżecie" - mówił premier. Ale to nie wszystko.

Zdjęcie Na konta seniorów w przyszłym roku wpłynie 13. i 14. emerytura - zapowiada premier / Marek Bazak / East News

Co nowego w emeryturach 2024? Dobre wiadomości dla seniorów

"Podwójna waloryzacja rent i emerytur w przypadku, kiedy będzie ponad 5-proc. inflacja - a to będzie przypadek tegoroczny - są na to pieniądze zagwarantowane" - dodał premier. Zgodnie z zapowiedziami już od marca seniorzy będą więc mogli liczyć na większe pieniądze.

Podwyżka, będąca następstwem corocznej waloryzacji rentowo-emerytalnej, odbywa się każdorazowo 1 marca nowego roku. Wówczas świadczenia wzrastają o konkretny wskaźnik średniorocznej inflacji. Wstępna prognoza waloryzacji emerytur w 2024 roku zakłada, że wyniesie ona 12, 3 proc. W praktyce oznacza to, że najniższa emerytura może wzrosnąć o około 200 złotych.

To jednak nie koniec. Zgodnie z zapowiedziami emerytów czekać będzie jeszcze druga waloryzacja świadczenia. Jej szczegóły nie są na razie znane, jednak zgodnie z wstępnymi informacji może przypaść ona na wrzesień lub październik. Warunkiem dla jej wystąpienia jest przekraczająca w okresie od stycznia do czerwca 5 proc. inflacja.

