Prace nad wymianą liczników rozpoczęły się już w 2021 roku. Do 2028 roku w całym kraju ma być aż 17 mln inteligentnych liczników, które same będą przekazywać odczyty, wysyłając informacje co kwadrans lub nawet co kilkadziesiąt sekund. Według wstępnych założeń pozwoli to ograniczyć zużycie prądu o 10 proc. i będzie sporym ułatwieniem - dziś odczyty trzeba bowiem spisywać ręcznie.

Obowiązkowa wymiana liczników. Pierwszy termin mija za kilka dni

Do końca tego roku operatorzy zobowiązani są do wymiany liczników u 15 proc. odbiorców. W ciągu kolejnych dwóch lat liczba ta ma wzrosnąć do 25 proc. W 2027 roku inteligentne liczniki będzie już posiadać 65 proc. klientów, a w 2028 roku - aż 80 proc. Do końca 2030 roku wymienione zostaną wszystkie stare liczniki.

Co ważne, klienci nie będą płacić za wymianę liczników - koszty pokryje w całości operator.

Na ten moment w całym kraju wymieniono już 4 mln liczników, najwięcej, bo 2 mln wymieniła Energa.

Choć inteligentne liczniki zdecydowanie usprawnią proces odczytu, to są one niestety narażone na cyberataki. Eksperci ostrzegają, że ta zmiana ułatwi firmom spoza Europy dostęp do polskiego rynku. Prawdopodobnie jesteśmy bowiem jedynym krajem Unii Europejskiej, który nie ma żadnej certyfikowanej jednostki zajmującej się testowaniem, weryfikacją zgodności i sprawdzaniem sprzętu oraz oprogramowania pod kątem bezpieczeństwa cyfrowego i interoperacyjności. Inteligentne liczniki ułatwią hakerom nie tylko odcięcie prądu, ale także pobranie danych osobowych.

Jak przygotować się do wymiany licznika?

Odbiorcy, u których przeprowadzana będzie wymiana muszą przygotować dostęp do starego licznika. Jeśli znajduje się on na zewnątrz i nie jest zamknięty, to firma dokonująca wymiany nie będzie potrzebowała naszej pomocy.

