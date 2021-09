Od trzech lat nie depiluje ciała. Mówią, że wygląda jak mężczyzna

Kobieta wyznała, że zawsze czuła przymus depilowania ciała. Na dobre z maszynką do golenia rozstała się w 2018 roku. Zaakceptowała włosy na nogach oraz pod pachami, a nawet wyznała, że poprzez brak potrzeby ciągłej depilacji czuje się szczęśliwsza.

30-latka jest aktywna w mediach społecznościowych i to właśnie tam pokazuje, jak wygląda jej ciało po tym, jak przestała się depilować.

Publikuje zdjęcia, na których dokładnie widać włosy na jej brzuchu, brodzie oraz w okolicach bikini. W ten sposób próbuje pokazać innym kobietom, że owłosienie na ciele jest normalne.



U Bethany Burgoyne zdiagnozowano zespół policystycznych jajników. Przez zaburzoną gospodarkę hormonalną na jej ciele pojawia się nadmierne owłosienie.

W czasie pandemii zdecydowała się nawet zapuścić zarost. Nie wstydzi się go i pozwala innym go dotykać.

Czułam się bezpiecznie, że mogę to robić bez obaw, że inni mnie zobaczą. Im więcej patrzyłam i dotykałam włosków na mojej twarzy i szyi, tym bardziej zdawałam sobie sprawę, że są one wspaniałą częścią mnie i że mogę czuć się dobrze i być dumna ze swojego wyglądu.

Mimo że 30-latka jest narażona na negatywne komentarze, to stara się nie zwracać na nie uwagi. Słyszy, że wygląda jak mężczyzna, ale jej zdaniem nie należy przejmować się owłosieniem, a najważniejszą kwestią jest to, by czuć się dobrze we własnym ciele.

