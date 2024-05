Zbyt długie godziny spędzone w pracy wpływają także na apetyt - przez natłok obowiązków nie masz czasu na zjedzenie zbilansowanego posiłku lub nawet nie czujesz głodu. Jesz więc szybko oraz to, co wpadnie ci w rękę, a co za tym idzie nie zawracasz uwagi, czy dostarczasz swojemu organizmowi odpowiednich wartości odżywczych. To sprawia, że czujesz ciągły brak siły, który może się nasilać i w konsekwencji powodować zawroty głowy i omdlenia.