Odpowiedź na tę zagadkę zna tylko 10% użytkowników. Ile kotów jest na obrazku?

Karolina Woźniak Życie i styl

Spostrzegawczość to umiejętność zauważania i interpretowania szczegółów, sygnałów i bodźców z otoczenia. Oznacza to, że osoba spostrzegawcza jest bardziej skłonna do zauważania rzeczy, które inni mogą przeoczyć. Spostrzegawczość można ćwiczyć, a służą do tego różnego rodzaju testy. Oto jeden z nich. Popatrz na obrazek i poszukaj na nim kotów. Ile uda ci się znaleźć?

Zdjęcie Czy dostrzeżesz wszystkie koty znajdujące się na obrazku? Mało komu się to udaje! / TikTok / 123RF/PICSEL