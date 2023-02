Jedna z najtrudniejszych iluzji optycznych. Tylko nieliczni dadzą radę

Życie i styl

Stereogramy to rysunki przestrzenne, które zawierają w sobie ukryty wymiar. Te kolorowe obrazy opierają się na dwóch typach iluzji przestrzennych, które są nie lada zagadką dla naszego mózgu. Czy uda ci się zauważyć, co znajduje się na zaprezentowanym przez nas obrazie? Przysuń się do monitora i spróbuj wpatrywać się w jeden punkt rysunku, stopniowo przesuwając oczy. Czy dasz radę oszukać swój mózg?

Zdjęcie Stereogramy to jedne z najtrudniejszych ale i najciekawszych iluzji optycznych. Czy poradzisz sobie z tą zagadką? / Pinterest / materiał zewnętrzny