Odważne wyznanie miss. Mówi o bardzo intymnych sprawach

Uczestniczki konkursów piękności rzadko wzbudzają kontrowersje. Stawiane przed nimi wymagania zakładają, że będą zawsze miłe, uśmiechnięte i grzeczne. Mają przede wszystkim ładnie wyglądać, udzielać się charytatywnie i mówić o pokoju na całym świecie. Z nią było podobnie, jednak ostatecznie zwyciężyła brutalna szczerość.

Kanika Batra jest modelką, aktorką i śpiewaczką operową. Największą rozpoznawalność zawdzięcza udziałowi w finale Miss World Australia, a ostatnio także aktywności w mediach społecznościowych. W serwisie YouTube publikuje filmy, a na Instagramie można podziwiać jej piękne zdjęcia. Teoretycznie nic niezwykłego, ale 26-latka nie szczędzi pikantnych wyznań.

Reklama

Niektóre z nich są bardzo osobiste i wręcz intymne.

Instagram Post

Jakiś czas temu na jej kanale pojawiło się nagranie zatytułowane "Wywiad z socjopatką", w którym Kanika odpowiada na serię wyjątkowo prywatnych pytań. Z rozmowy dowiadujemy się, że królowa piękności leczy się psychiatrycznie. Już kilku lekarzy zdiagnozowało u niej osobowość antyspołeczną i narcystyczną.

Objawia się to m.in. zupełnym brakiem empatii, lekceważeniem innych, kłamstwami i zdolnością do manipulacji. Odważne wyznanie, jak na miss. Australijka uczciwie przyznaje, że nie potrafi rozpoznać, co jest moralnie dobre, dlatego np. regularnie zdradzała swoich partnerów. Po wszystkim nie czuje nawet wyrzutów sumienia.

Czy jej aktualny narzeczony powinien mieć się na baczności?

Instagram Post

Nie mam żadnych oporów i nie czuję się z tego powodu gorsza. To nie jest tak, że po zdradzie wracam do domu i nie mogę zasnąć, bo kogoś zraniłam. Po prostu zapominam o sprawie

- wyznaje, ale równocześnie zastrzega, że stara się nie popełniać dwukrotnie tych samych błędów. Z tym jednak różnie bywa, bo przyznaje się do niewierności względem trzech z pięciu chłopaków, którzy pojawili się w jej życiu.

Kanika mówi otwarcie, że w sprawach uczuciowych traci nad sobą kontrolę. Trudna osobowość zawsze wygrywa ze zdrowym rozsądkiem. Z tego powodu ukrywa swoją przypadłość przed większością ludzi, bo ci mogliby tego nie zrozumieć.

Internetowa spowiedź to wyjątek, aby świat wreszcie usłyszał o tej przypadłości, a cierpiące na nią inne osoby nie czuły się osamotnione.

Instagram Post

***

Zobacz także: