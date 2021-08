Jan Wojtkowski na co dzień mieszka w Holandii. Zdecydował się na wyjątkowe wyzwanie - postanowił sprawdzić, która szarlotka z tatrzańskiego schroniska jest najsmaczniejsza. Było to o tyle trudne, że postanowił odwiedzić wszystkie schroniska i przetestować ciasto w każdym z nich tego samego dnia!

Rzeczywiście - Wojtkowski zaliczył wszystkie schroniska, jednak ze względu na to, że w dwóch ostatnich, czyli na Ornaku i w dolinie Chochołowskiej, kuchnie były już zamknięte, spróbował szarlotek już następnego dnia,



"Udało mi się odwiedzić wszystkie 8 schronisk Tatrzańskich w jeden dzień, przy okazji zdobywając między innymi Zawrat, Kasprowy Wierch i wszystkie Czerwone Wierchy. 55,5 km w 17,5h z przerwami w schroniskach na skosztowanie Tarzanskiego przysmaku - szarlotki. Tego udało mi się dokonać w 6 miejscach w ciągu dnia ze względu na to, że kuchnie w dwóch ostatnich punktach mojego programu były już zamknięte. W związku z tym na zjedzenie wszystkich szarlotek potrzebowałem 1,2 dni"

- opisuje w poście facebookowym.





Która szarlotka w Tatrach jest najlepsza?

Turysta podszedł do sprawy profesjonalnie i przygotował dokładną punktację. Według niej stworzył subiektywny ranking:



"Poniżej przedstawiam swój własny subiektywny ranking Tatrzańskich szarlotek:

#1 Chochołowska 8/10 (2,5,1*)

#2 Roztoka 8/10 (2,4,2)

#3 Pięć Stawów 7/10 (2,5,0)

#4 Ornak 7/10 (2,4,1)

#5 Murowaniec 5,5/10 (2,3.5,0)

#6 Morskie Oko 5/10 (2,3,0)

#6 Kalatówki 5/10 (2,3,0)

#7 Kasprowy Wierch 4.5/10 (1,3.5,0)

#8 Kondratowa 0/10 (brak szarlotki)



* Oceniane były:- Rozmiar: S-1pkt, M-2pkt, L-3pkt- Smak: 1-5 pkt- Dodatki: 0-2 pkt"



Jak podkreśla, mimo że na pierwszym miejscu podium uplasowały się dwa ciasta - ze schroniska w dolinie Chochołowskiej oraz ze schroniska w dolinie Roztoki - z powodu smaku zwyciężyła jednak szarlotka z Chochołowskiej.





Podium zamyka kultowa już szarlotka w Dolinie Pięciu Stawów, która również dzięki swojemu niepowtarzalnemu smakowi nieznacznie wygoniła tę z Hali Ornak

Jak wyglądała trasa "szarlotkowej wyrypy"?

Trasa rozpoczęła się w Dolinie Roztoki o 5:00. Stamtąd turysta poszedł do Morskiego Oka, potem do Pięciu Stawów i na Zawrat. Z niego zszedł do Murowańca i dalej poszedł na Kasprowy Wierch, Kalatówki, na Halę Kondratową i Czerwone Wierchy, z których zszedł do schroniska na Ornaku. O 22:30 dotarł do mety w schronisku w dolinie Chochołowskiej.



Podkreśla jednak, że to nie jest jedyna możliwa trasa "szarlotkowej wyrypy".

"Myślę, że jedynym trudniejszym wariantem od mojego byłoby przejście przez Kozi Wierch, natomiast był on niedostępny. Dla mniej pewnych siebie można ją wytyczyć dolnymi partiami gór (np. omijając Czerwone Wierchy, przechodząc z Kalatówek do Doliny Kościeliskiej ścieżka pod reglami)"

- napisał.





