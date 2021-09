Ojciec ostrzega przed jacuzzi. Jego syn został wciągnięty przez filtr

Mężczyzna postanowił dokładnie opowiedzieć, co przydarzyło się jego synowi. Harry korzystał z jacuzzi i nagle został wciągnięty pod wodę przez otwór wylotowy filtra. Całe zdarzenie widziała rodzina chłopca, dlatego też udało się tak szybko zareagować i wyciągnąć go na powierzchnię.

Mimo że wanna od razu została odłączona, to do uwolnienia chłopca potrzeba było trzech mężczyzn.

Chłopiec został przetransportowany helikopterem do szpitala dziecięcego w Birmingham. Zanim to jednak nastąpiło konieczna była resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Harry był nieprzytomny.



Reklama

Alex Williams opowiedział, co spotkało jego syna po to, by inni uważali podczas korzystania z wanny z hydromasażem. Oprócz tego mężczyzna postanowił opublikować zdjęcia chłopca zaraz po wypadku. Widać na nich mocno posiniaczone plecy oraz rany na całym ciele. Harry opuścił już szpital i wraca do zdrowia w domu.

Na szczęście Harry jest teraz w domu i zdrowieje, ale gdyby nie został tak szybko uratowany z wanny, a jego leczenie nie przebiegało tak dobrze, być może nie byłoby go tu tutaj dzisiaj. Alex Williams

Post mężczyzny został udostępniony ponad 50 tysięcy razy. Internauci nie kryli zdziwienia i przyznali, że nie mieli pojęcia, że w wannie z hydromasażem może dojść do takiej sytuacji.



Czytaj więcej:

Zasady higieny podczas pandemii. Włosy trzeba myć codziennie?



Ile trzeba wypić, by alkomat pokazał dwa promile? Ilość zaskakuje



O co chodzi w "aferze żabkowej"? Wyjaśniamy!



Zobacz także: