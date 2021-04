Oliwa nie jest do smażenia a mikrofala niezdrowa? Obalamy mity o gotowaniu

Większość gotując kieruje się obiegowymi opiniami, które w rzeczywistości mogą nie mieć nic wspólnego z prawdą. Popularne kulinarne mity obalić postanowiła dietetyczka Viola Urban. I wyjaśnia, których zasad należy przestrzegać, a które odrzucić.

Choć gotowanie kojarzy się z procesem twórczym, w którym liczą się przede wszystkim dobre oko i smak, orężem każdego, nawet skłonnego do eksperymentowania kucharza, jest wiedza.

Znajomość tajników sztuki kulinarnej pozwala na większą swobodę, dzięki czemu nie musimy kurczowo trzymać się znanych przepisów i zaczynamy tworzyć własne, bardziej dostosowane do swoich preferencji i upodobań receptury. Osoby, którym z gotowaniem jednak nie po drodze, często polegają na zasłyszanych opiniach i przekazywanych nierzadko z pokolenia na pokolenie nakazach i zakazach.

Choć nie do końca rozumiemy, dlaczego pewnych składników nie wolno łączyć, a niektóre produkty rzekomo tracą swoje korzystne właściwości podczas takiego czy innego sposobu przyrządzania, nie kwestionujemy ich prawdziwości, biorąc te obiegowe opinie za pewnik. To duży błąd, bo możemy wówczas nie tylko utrudnić sobie proces gotowania, ale także zubożyć swój jadłospis.

Te i podobne wątpliwości postanowiła rozwiać Viola Urban, dietetyczka i autorka popularnego bloga "Okiem Dietetyka", na którym wraz z innymi ekspertami z zakresu żywienia i aktywności fizycznej udziela praktycznych wskazówek na temat zdrowego stylu życia.

W nowym odcinku podcastu o tym samym tytule ekspertka pochyliła się nad kwestią kulinarnych mitów. A jeden z najpopularniejszych mitów dotyczących gotowania głosi, że odgrzewanie posiłków w mikrofalówce jest szkodliwe dla zdrowia.

"Ludzie często boją się mikrofalówek, słyszałam o tym wielokrotnie. Jest to dla mnie dosyć niezrozumiałe. Mikrofale pobudzają cząsteczki wody do ruchu, dzięki czemu pojawia się energia, która w konsekwencji zamienia się na ciepło. Moim zdaniem to wręcz walor, bo np. gotowanie warzyw w mikrofalówce trwa o wiele krócej. Trzeba jednak podkreślić, że wszystko zależy od tego, co włożymy do mikrofalówki. Danie gotowe albo obiad sprzed dwóch dni, który leżał w lodówce i czekał na swój czas, będzie miał mniej walorów odżywczych ze względu na długi czas przechowywania" - wyjaśnia Urban.