Co przyniesie środa, 27 sierpnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na środę dla Barana

Karta Kochankowie

W życiu prywatnym możesz poświęcać czas dwóm równoległym relacjom. Nie muszą to być wyłącznie romanse. W grę wchodzi konflikt pomiędzy ukochaną i matką, chłopakiem i bratem, nową miłością i "starymi" przyjaciółmi. Uważaj, by dla nowej fascynacji nie poświęcać całego życia. W finansach trzeba będzie wybrać między dwiema równorzędnymi propozycjami.

Horoskop tarotowy na środę dla Byka

Karta Rycerz Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą spokojną i ułożoną. Człowiek ten decyzje podejmuje powoli, z niczym się nie spieszy. Być może trzeba mu będzie wyznaczyć kierunek, cel, zmotywować do szybszego namyślenia się. Nie warto teraz żyć w myśl zasady, że co się odwlecze, to nie uciecze. W finansach cel jest tuż przed oczami, więc sięgnij po niego śmiało.

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt

Karta 6 Mieczy

W życiu prywatnym możesz nie mieć pewności jutra, ale mimo wszystko musisz przeć do przodu. Nie zważaj na trudności, ostrzeżenia przyjmuj z rozsądnym sceptycyzmem. Tak, trzeba się zabezpieczyć przed ryzykiem, wziąć je pod uwagę. Nigdy jednak nie jesteśmy totalnie gotowi na zmiany. Trzeba je po prostu przeżyć. W finansach ktoś może powierzyć tobie ważną misję.

Horoskop tarotowy na środę dla Raka

Karta 10 Buław

W relacjach prywatnych mądrze pożytkuj swoje siły. Nie patrz, ile czasu upłynęło, ale ile go jeszcze zostało. Możesz mieć do czynienia z osobą przytłoczoną nadmiarem obowiązków lub zniechęconą monotonią każdego dnia. Spróbuj zaproponować jej pomoc lub drobną odmianę. Tobie również wyjdzie ona na dobre. W finansach zasoby się skurczą. Dysponuj nimi mądrze.

Horoskop tarotowy na środę dla Lwa

Karta 6 Denarów

W relacjach prywatnych możesz trafić na osobę, która cieszy się ogromną popularnością. Otocza ją tyle ludzi, że nie ma ona nawet jak dostrzec, jak wielkie zalety prezentuje sobą każda jednostka. Nie pchaj się więc tam, gdzie już jest tłoczno. Zwróć się ku osobom, które do każdego podchodzą indywidualnie. W finansach możesz otrzymać zapomogę, grant, dotację.

Horoskop tarotowy na środę dla Panny

Karta Giermek Buław

W życiu osobistym możesz odkryć coś bardzo przyjemnego lub pewna wiadomość napełni Cię optymizmem. Możesz mieć do czynienia z młodą, pełną energii osobą, która nieco przecenia swoje siły, chociaż nie ma złych intencji. Nie warto powstrzymywać jej zapału. W finansach możliwe będzie otrzymanie radosnej informacji, pozwolenia, zwolnienia z obowiązku.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi

Karta 7 Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba kupić sobie czas, wykorzystać, że ktoś jest zajęty czymś innym. Unikaj bezpośrednich konfrontacji, nie kłóć się. Nawet jeśli chcesz kogoś bronić, lepiej zrobić to dyplomatycznie i tylko wtedy, gdy pierwszy gniew zdąży się wyciszyć. W finansach możesz zarobić na pośredniczeniu, ułatwianiu dyskretnych kontaktów, łagodzeniu sporów.

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona

Karta 2 Denarów

W relacjach prywatnych trzeba uprzątnąć to, co zostało bezpowrotnie zniszczone, zrobić w głowie miejsce na nowe znajomości i doznania. Nic nie będzie teraz wyryte w kamieniu. Możesz fascynować się wieloma ludźmi i nie poświęcać zbyt wiele czasu żadnej relacji. Eksploruj, baw się, dbaj o bezpieczeństwo. W finansach możesz zarobić na porządkowaniu rzeczy lub spraw.

Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca

Karta 10 Kielichów

Czy jest sposób, by umknąć czasowi? Na dłuższą metę jest to chyba niemożliwe. Potrafisz natomiast sprawić, że czas na chwilę zatrzyma się w miejscu. Dzieje się to na spotkaniach rodzinnych, kiedy znów widzimy ludzi z przeszłości, przeżywamy jeszcze raz emocje, wyjaśniamy pewne sprawy. W finansach możesz zarobić w biznesie rodzinnym lub jako mediator.

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca

Karta Rycerz Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą fanatycznie oddaną pewnej sprawie. Człowiek ten uważa, że racja jest po jego stronie, a z przeciwnikami walczy bezpardonowo. Nie przyjmie głosu rozsądku, chyba że będzie towarzyszył mu wybitnie pojednawczy ton. W finansach nie przekonasz teraz kogoś do zmiany kursu. Zbyt wiele zainwestował.

Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika

Karta 5 Buław

W relacjach prywatnych będą bezcelowe dyskusje, sprzeczki, chęć postawienia na swoim bez żadnego konkretnego celu. Możesz napotkać kogoś, kto zawsze i wszędzie musi mieć ostatnie słowo. Może lepiej pozwolić mu "wygrać" niż brnąć w niekończące się dysputy? W ten sposób nikt nie osiągnie celu. W finansach otoczenie może być niechętne Twoim planom.

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Karta Gwiazda

W życiu osobistym możesz dostać przypomnienie, że choć warto uważnie obserwować zjawiska, to trzeba w nich także uczestniczyć. Nie pozwól, by miłość i zażyłe związki pozostały dla Ciebie teorią. Nie ma co szukać lepszego świata w innej przestrzeni lub w ramach czasowych. Możesz go tworzyć tu i teraz. W finansach Twoja spostrzegawczość może przynieść profit.

