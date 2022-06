500 plus: Czerwiec obfituje w nowości

W czerwcu rozpoczął się nowy okres rozliczeniowy programu "Rodzina 500 plus". Oznacza to, że rodzice pobierający świadczenia pieniężne na dzieci musieli złożyć nowe wnioski.

Obecnie wypłatą świadczeń zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (niegdyś były to samorządy). ZUS poinformował, że od czerwca br. zmieniły się terminy wypłat środków. Przelewy następują w 9 pulach. Są to kolejno: 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień miesiąca. "Każdy rodzic będzie mieć stały termin płatności, który może sprawdzić" - zaznaczył na Twitterze ZUS.

Dlaczego nie wszyscy otrzymali jeszcze świadczenia? ZUS podaje szczegóły

Zgodnie z informacją podaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 22 czerwca minął ostatni termin wypłat. W związku z tym wszyscy świadczeniobiorcy powinni otrzymać już pieniądze. Tak się jednak nie stało. Rodzice od zeszłej środy na forach internetowych informują o opóźnieniach. Chcą wiedzieć, jaka jest przyczyna wstrzymania płatności.

Portal Gazeta.pl postanowił przytoczyć wypowiedź rzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Pawła Żebrowskiego. Zapytany o to, dlaczego część rodziców nadal czeka na wypłatę świadczeń, odpowiedział, że przyczyną opóźnień są liczne błędy we wnioskach. "Pojawiają się błędy w PESEL-u dziecka. Zdarza się również, że dwoje rodziców wnioskuje o świadczenie na to samo dziecko" - zaznaczył Żebrowski.

Osoby, które popełnią błąd we wniosku, zostaną o tym poinformowani. ZUS będzie się kontaktował z takimi wnioskodawcami dodał rzecznik.

Warto podkreślić, że jakikolwiek błąd we wniosku uniemożliwia wypłatę świadczenia w normalnym trybie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest bowiem dokładnie sprawdzić każdego potencjalnego świadczeniobiorcę. Jeśli w procesie weryfikacji zostaną zauważone jakiekolwiek nieprawidłowości, niezbędne jest dodatkowe postępowanie wyjaśniające - to trwa.

Osoby, które mimo upływu ostatniego terminu wypłat nie otrzymały jeszcze pieniędzy, powinny w pierwszej kolejności zajrzeć na profil na PUE ZUS. Jeśli rodzice popełnili błąd wypełniając wniosek, w najbliższym czasie Zakład Ubezpieczeń Społecznych się z nimi skontaktuje, w celu wyjaśnienia niektórych kwestii.

