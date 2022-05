Zgodnie z zapowiedzią ZUS już od 1 czerwca to właśnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacać będzie 500 plus na dziecko. Jest to jednocześnie data nowego okresu rozliczeniowego. Zmienią się także terminy przelewów - od 1 czerwca każdy rodzic będzie miał przypisany dzień miesiąca, w którym otrzyma pieniądze.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że nowe, przypisane terminy przelewów to 4,7,9,14,18 lub 20 dzień miesiąca. Co ważne, jeśli termin wypadać będzie w dniu wolnym od pracy, przelew zostanie zrealizowany wcześniej. Jeśli rodzicowi przypisany zostanie termin np. 7 dnia miesiąca to jest to dzień, w którym musi on mieć już środki na koncie. Nowy okres rozliczeniowy rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 31 maja 2023 roku.

Reklama

Zobacz również: Nowe świadczenie 400 plus. Ilu rodziców złożyło już wniosek?

Nowe zasady przyznawania 500 plus. Jak złożyć wniosek?

By otrzymać świadczenie 500 plus rodzic musi złożyć wniosek na nowy okres rozliczeniowy i dołączyć wymagane dokumenty. Niestety, minął termin, w którym najkorzystniej było to zrobić (30 kwietnia 2022), ale rodzice, którym uda się złożyć wniosek do końca maja, otrzymają świadczenie już w lipcu. ZUS przedstawił harmonogram składania wniosków oraz wypłat:

od 1 do 31 maja 2022 r. - wypłata świadczenia do 31 lipca 2022 r.,

od 1 do 30 czerwca 2022 r. - wypłata świadczenia do 31 sierpnia 2022 r.,

od 1 do 31 lipca 2022 r. - wyplata świadczenia do 30 września 2022 r.,

od 1 do 31 sierpnia 2022 r. - wypłata świadczenia do 31 października 2022 r.



Gdzie złożyć wniosek o 500 plus na nowy okres rozliczeniowy?

Wniosek o 500 plus na nowy okres rozliczeniowy złożyć należy online za pomocą platformy PUE ZUS, bankowości elektronicznej oraz strony empatia.mpips.gov.pl. Warto pamiętać, że nie ma możliwości złożenia takiego wniosku w urzędzie. Jeśli ktoś nie czuje się jednak na siłach, by zrobić to samodzielnie, w ZUS-ie dostępne są komputery, na których można wypełnić taki wniosek, nawet z pomocą pracownika.

Zobacz również:

13. emerytura została wypłacona, ale nie wszystkim. Kto jeszcze dostanie pieniądze?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 17: Rafał Pacześ INTERIA.PL