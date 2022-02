Burze i wichury przejdą nad Polską

Silne wichury przejdą nie tylko przez Polskę, ale także inne europejskie kraje. Jak podaje serwis "Dobra Pogoda 24", cyklony powstające w rejonie potężnego prądu strumieniowego znad Atlantyku wejdą w rejon Wysp Brytyjskich. Wichury i burze mają przenieść się także w rejon m.in. Belgii, Holandii, Luksemburgu, Niemiec, Danii, Polski, Austrii, Czech, części Słowacji i Białorusi.

Szacuje się, że wichura do Polski dotrze od zachodu już najbliższej nocy, a da o sobie poznać szczególnie w czwartek, 17 lutego 2022 nad ranem. Następnie będzie się przesuwać na wschód.



Nadciąga orkan Dudley

Niemiecka Służba Meteorologiczna DWD sklasyfikowała niż Ylenia jako orkan i nadała mu imię Dudley. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, niż przyniesie silny i porywisty wiatr, intensywne opady deszczu, lokalne burze oraz znaczne wahania ciśnienia, a na Pomorzu pojawi się niszczycielski sztorm. Dojdzie do wzrostu poziomu wody w rzekach w północnej i centralnej Polsce.



Meteorolodzy ostrzegają, że w nocy ze środy na czwartek prognozowany jest silny wiatr. Najsilniejszy będzie nad morzem, gdzie średnia prędkość wyniesie od 40 do 50 km/h, a w porywach będzie osiągał on do 100 km/h. Szacuje się, że na pozostałym obszarze Polski wiatr w porywach osiągał będzie od 65 km/h do 85 km/h.

Jak podaje IMGW, w czwartek niż odsunie się na wschód, nad Zatoką Ryską, a silny i porywisty wiatr odczuwalny już będzie w całej Polsce. Tego dnia temperatura będzie się wahać od 6°C, 8°C na wschodzie i północy, a na południowym zachodzie termometry pokażą nawet 12°C. Warto jednak podkreślić, że wiatr spowoduje, że nie odczujemy napływu ciepłego powietrza.

W czwartek wiatr może osiągać od 80 km/h do 100 km/h, na Wybrzeżu nawet do 110 km/h. Silne opady są przewidywane w południowo-wschodniej Polsce.



Wiatr ma nam towarzyszyć do soboty. Tego dnia nad Bałtykiem będzie przemieszczał się kolejny, płytki ośrodek niżowy. To właśnie nad morzem ma być najsilniejszy wiatr, jednak można się spodziewać, że również w centrum i na południu kraju wystąpią porywy wiatru osiągające do 110 km/h.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty bezpieczeństwa, w których ostrzega przed zbliżającym się silnym wiatrem.



