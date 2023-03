Oscary 2023. Przejmujące słowa żony Nawalnego. "Pozostań silny, moja miłości"

Polecamy: Oscary 2023: Laureaci we wszystkich kategoriach

Przyjmując nagrodę, reżyser zadedykował ją Nawalnemu i "wszystkim więźniom politycznym na całym świecie". - Aleksieju, świat nie zapomniał o twoim ważnym przesłaniu dla nas wszystkich... Nie możemy bać się przeciwstawiać dyktatorom i autorytaryzmowi, gdziekolwiek on podnosi głowę - powiedział Daniel Roher.

Na scenie wraz z nim pojawiła się Julia Nawalna, żona więzionego dysydenta. - Mój mąż jest w więzieniu za mówienie prawdy. Mój mąż siedzi w więzieniu tylko za obronę demokracji. Aleksieju, marzę o dniu, kiedy będziesz wolny i nasz kraj będzie wolny. Pozostań silny, moja miłości - powiedziała.

"Nawalny" został zamówiony przez CNN Films i HBO Max i pierwotnie miał mieć premierę jednocześnie w CNN w Ameryce Północnej i (nieistniejącym już) serwisie streamingowym CNN+. Po rosyjskim ataku na Ukrainę, Warner Bros. Pictures nabył film i dał dokumentowi krótką ogólnokrajową premierę kinową we współpracy z Fathom Events. Obecnie można go oglądać na HBO Max.

"Nawalny" to wstrząsający film o rosyjskim dysydencie i byłym kandydacie na prezydenta Aleksieju Nawalnym pierwszy Oscar dla filmu wyprodukowanego przez stację CNN.

Dokument w reżyserii Daniela Rohera zyskał nowe znaczenie po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Dokument CNN Films/Warner Bros. jest opowieścią o populiście, niegdysiejszym kandydacie na prezydenta, który był dla Putina tak dużym zagrożeniem, że wydano na niego wyrok. Nawalny został otruty w nieudanym zamachu na zlecenie Kremla w 2020 roku. Zatrzymano go w styczniu 2021 roku i obecnie odbywa dziewięcioletni wyrok w rosyjskim gułagu. Większość wyroku spędził w izolatce.



Nominowane do Oscara w tej kategorii, oprócz "Nawalnego" były filmy: "Wszystko, co żyje" Shaunaka Sena o dwóch braciach, którzy prowadzą szpital dla ptaków w Delhi; "Całe piękno i krew" Laury Poitras o fotografce i aktywistce Nan Goldin i jej kampanii na rzecz pociągnięcia rodziny Sacklerów do odpowiedzialności za epidemię opioidów; "Wulkan miłości" Sary Dosy, opowiadający o dwóch francuskich wulkanologach; oraz "Dom z drzazg" Simona Lerenga Wilmonta o trójce dzieci, czekających na swój los w tymczasowym schronieniu na rozdartej wojną wschodniej Ukrainie.

