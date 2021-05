Osiwiała jako... 12-latka! Latami wyrywała sobie włosy

Lauren Midgley, 26-latka z Alberty w Kanadzie, zaczęła siwieć jako dwunastolatka. Kobieta od zawsze wiedziała, że siwienie w młodym wieku jest możliwe - taka przypadłość jest normalna w rodzinie jej matki, a jednak kiedy odkryła pierwsze siwe włosy, była w szoku. Dziewczyna długo nie mogła ich zaakceptować - nieustannie je farbowała, niszcząc je i narażając się na wysokie koszty. Jako nastolatka, załamana swoim wyglądem, zaczęła nawet wyrywać sobie włosy.





Zdjęcie Lauren razem z mamą. Naturalne siwienie w młodym wieku jest u tych kobiet rodzinne / mediadrumworld.com / @embracethe/Media Drum/East News / East News

Kiedy dwa lata temu Lauren opowiedziała swojemu fryzjerowi o swoim problemie, on doradził jej, żeby przestała je farbować, ale zaakceptowała siwiznę i uczyniła z tego atut. Kobieta nie była przekonana, ale postanowiła spróbować - zwłaszcza, że nieznajomi myśleli, że jej siwe włosy nie są naturalne, ale to po prostu metamorfoza.



Z czasem Lauren polubiła swoje włosy. Na Instagramie odkryła profile kobiet, które siwieją i nie farbują włosów. Lauren odkryła, że właściwie nie ma tam osób w jej wieku - postanowiła również założyć konto i podzielić się ze światem swoim naturalnym kolorem włosów i opowiedzieć swoją historię odkrycia miłości do siebie.





